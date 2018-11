Plötzliches Wachstum: Kurioser Penis-Bug belustigt "Scum"-Spieler

Geschlechtsteil wurde bei jedem Login größer – mittels Update wurde der Fehler nun beseitigt

Beim Online-Survival-Game SCUM hat ein Bug dazu geführt, dass bei der Spielfigur bei jedem Login der Penis größer wurde. Mittels Hotfix hat Entwickler Gamepires nun nachgebessert. "Bug entfernt, bei dem bei jedem Login der Penis größer wurde", steht dort. Allgemein ist der Hotfix sehr auf das männliche Geschlechtsteil zentriert. So wurde auch ein Fehler ausgemerzt, bei dem der Penis der Spielfigur vergrößert werden konnte, ohne andere Attribute zeitgleich zu verändern.

twinz

Meinungen geteilt

Weitere Änderungen lassen sich in dem Update nachlesen. So wurden auch weitere Animationen verbessert und etliche Fehler ausgeräumt. SCUM befindet sich seit Ende August im Early-Access-Stadium – die Meinungen zu dem Spiel sind aktuell noch recht ausgeglichen. So hat das Game teilweise mit technischen Mängeln zu kämpfen, soll aber hinsichtlich des Spielprinzips gelungen sein. (red, 12.11.2018)