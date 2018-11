ÖFB-Legionäre: Zwischen Dauerbrenner und Ersatzbank

Am Donnerstag in Wien gegen Bosnien-Herzegowina und am Sonntag in Belfast gegen Nordirland

Überblick über die Wochenend-Einsätze der Legionäre in der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft vor den Nations-League-Spielen am Donnerstag (20.45 Uhr/live ORF eins) in Wien gegen Bosnien-Herzegowina und am Sonntag (18.00 Uhr MEZ/live ORF eins) in Belfast gegen Nordirland:

Heinz Lindner (Grasshopper Club Zürich) stand beim 3:2-Auswärtssieg gegen Xamax im Tor. Die Zürcher gaben damit die Rote Laterne ab und sind Vorletzter.

David Alaba (FC Bayern München) spielte beim 2:3 in Dortmund durch. Sein Club liegt als Fünfter schon sieben Punkte hinter dem führenden BVB.

Aleksandar Dragovic (Bayer Leverkusen) saß beim 0:3 in Leipzig auf der Bank. Der Wiener kam in 11 der 17 Saisonpartien beim Werks-Club zum Einsatz, abwechselnd als Innenverteidiger und im zentralen Mittelfeld.

Martin Hinteregger (FC Augsburg) spielte beim 1:2 auswärts gegen Hoffenheim wie in jedem der 13 Saisonmatches durch.

Kevin Wimmer (Hannover 96) saß beim 2:1-Heimsieg über Wolfsburg auf der Bank. Der Oberösterreicher absolvierte in dieser Spielzeit auf Clubebene 10 von 13 möglichen Pflichtspielen.

Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen) war beim 0:3 in Leipzig Ersatz. In den beiden Pflichtspielen davor war der ÖFB-Kapitän allerdings mit von der Partie – es waren seine ersten Partien seit der im August erlittenen Knieverletzung.

Stefan Ilsanker (RB Leipzig) spielte beim Heim-3:0 gegen Schalke im zentralen Mittelfeld durch und absolvierte damit sein 20. Bewerbsmatch in dieser Saison für den Red-Bull-Club.

Florian Kainz (Werder Bremen) stand beim Heim-1:3 gegen Mönchengladbach nicht im Kader. Es war die vierte von elf Liga-Saisonpartien, die er versäumte.

Konrad Laimer (RB Leipzig) wurde gegen Schalke in der 82. Minute eingewechselt und kam damit seit diesem Sommer zu seinem 15. Pflichtspiel-Einsatz auf Vereinsebene.

Valentino Lazaro (Hertha BSC) spielte beim 1:4 in Düsseldorf durch – so wie in allen zwölf Bewerbsmatches davor. In der Liga sind die Berliner seit fünf Runden sieglos.

Marcel Sabitzer (RB Leipzig) lieferte beim Sieg gegen Schalke den Assist zum zwischenzeitlichen 2:0 und wurde in der 88. Minute ausgetauscht. Seine bisherige Saisonbilanz bei den Sachsen: 19 Spiele, 3 Tore und 3 Vorlagen.

Louis Schaub (1. FC Köln) spielte beim Heim-8:1 über Dynamo Dresden durch, schoss das 7:1 und erzielte damit sein drittes Tor in dieser Saison. Der Ex-Rapidler war in allen 15 Bewerspartien der Kölner im Einsatz, sein Club ist in der 2. deutschen Liga Tabellenzweiter und befindet sich auf Aufstiegskurs.

Alessandro Schöpf (Schalke 04) spielte beim 0:3 in Frankfurt zum dritten Mal in Folge durch. Die "Königsblauen" rangieren in der Tabelle nur an der 14. Stelle.

Marko Arnautovic (West Ham United) spielte beim 1:1 in Huddersfield durch. Der ÖFB-Star blieb dabei ohne Scorerpunkt und hält in dieser Saison weiterhin bei fünf Toren und einem Assist für die Londoner.

Guido Burgstaller (Schalke 04) war bei der Niederlage in Frankfurt über die komplette Distanz im Einsatz – so wie wenige Tage davor beim 2:0 gegen Galatasaray, als ihm sein erster Champions-League-Treffer gelang. In seinen 17 Saisonmatches schoss der Kärntner aber insgesamt erst zwei Tore.

Michael Gregoritsch (FC Augsburg) wurde beim 1:2 gegen Hoffenheim in der 77. Minute eingewechselt und gab damit sein Comeback nach überwundenen Nackenproblemen. (APA; 12.11.2018)