Gewerkschaften rufen Metaller zu Warnstreiks auf

Kollektivvertragsverhandlungen sind unterbrochen

Wien – In den laufenden Kollektivvertragsverhandlungen rufen die Gewerkschaften die 130.000 Mitarbeiter der Metallindustrie zu Warnstreiks auf. In den Betrieben wird es deshalb ab Montag österreichweit zu Arbeitsniederlegungen kommen. Firmen wie Andritz, Magna, Miba, Bosch oder Teile der Voestalpine könnten betroffen sein.

orf

Vergangene Woche waren die KV-Verhandlungen nach fünf Runden unterbrochen worden. Die Gewerkschaften fordern, dass die Gehälter und Löhne heuer um fünf Prozent angehoben werden. Die Arbeitgeber bieten 2,7 Prozent an. Wann die Verhandlungen wiederaufgenommen werden, ist offen.

Beamten-Verhandlungen gehen in zweite Runde

Die Beamten-Gehaltsverhandlungen wiederum gehen am Montagnachmittag in die zweite Runde. Während die Metaller schon Warnstreiks abhalten, ist die Stimmung im öffentlichen Dienst noch ausgesprochen positiv. Ob die Gewerkschaft öffentlicher Dienst schon eine konkrete, in Zahlen gegossene Forderung auf den Tisch legt, hängt vom Verhandlungsverlauf ab, hieß es im Vorfeld gegenüber der APA.

In der ersten Runde vor drei Wochen hatten GÖD-Vorsitzender Norbert Schnedl und der für die Beamten zuständige Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) die Inflationsrate von 2,02 Prozent und ein Wirtschaftswachstum von 3,0 Prozent als Basis für die Verhandlungen außer Streit gestellt. Im Ö1-"Morgenjournal" sagte Strache unter anderem, dass "die Chance da" sei, dass es bei den Metallern zu einer Lösung komme. (APA, red, 12.11.2018)