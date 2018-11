Österreich feiert 100 Jahre Republik

Staatsakt in der Oper

Wien – Mit einem Staatsakt in der Wiener Staatsoper feiert das offizielle Österreich am Montag den 100. Jahrestag der Errichtung der Republik. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) laden dazu ein. Die Festrede hält die Autorin Maja Haderlap. Besondere Gäste des Staatsaktes, der der Ausrufung der "Republik Deutschösterreich" nach dem Zusammenbruch der Habsburger-Monarchie gedenkt, sind Holocaust-Überlebende und Schüler aus ganz Österreich.

Die Wiener Philharmoniker und Sänger der Staatsoper sorgen für das musikalische Programm. Gezeigt werden auch historische Bildaufnahmen von der Gründung der Republik bis in die Gegenwart sowie ein Video, in dem junge Bürger ihre Vorstellungen für die Zukunft Österreichs präsentieren. Der Staatsakt wird live vom ORF übertragen.

Van der Bellen qualifiziert Anschlusstendenzen als "kein Tabu"

Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist dem Eindruck entgegengetreten, dass bei den Feiern die damals starken Anschlusstendenzen an Deutschland unter den Teppich gekehrt werden. "Nein, das ist kein Tabu für mich", sagte Van der Bellen der APA beim Weltkriegsgedenken in Paris.

"Dass damals die Mehrheit, glaub ich, der Bevölkerung für den Anschluss an Deutschland war, ist schon verständlich, weil niemand daran glaubte, dass dieses winzige Rest-Österreich, und es hieß ja nicht von ungefähr zunächst Deutsch-Österreich, lebensfähig wäre überhaupt, ökonomisch, in jeder Hinsicht", erinnerte Van der Bellen an die "Implosion" des Habsburgerreiches im November 1918. "Das hat dann gedauert bis 1945, bis sich das eindeutig und endgültig geändert hat", sagte er.

"Jeder weiß, wie die Geschichte der Ersten Republik verlaufen ist, und dass über all die Jahre der Zweifel virulent blieb, ob dieses Ding denn lebensfähig ist", sagte Van der Bellen. "Nicht von ungefähr war Karl Renner, der Ausrufer der Ersten Republik, der Ausrufer der Zweiten Republik – im Jahr 1938 war auch er für den Anschluss. Daran erkennt man schon, wie schwach das Selbstbewusstsein dieser Ersten Republik war."

Van der Bellen hatte am Sonntag mit Staats- und Regierungschefs aus knapp 70 Staaten an einer vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron ausgerichteten internationalen Gedenkfeier zum Ende des Ersten Weltkriegs teilgenommen. Dabei lobte er den Ansatz Macrons, auch Vertreter der damals besiegten Staaten einzuladen als "wichtig". Der Anschluss Österreichs an Deutschland scheiterte nach dem Ersten Weltkrieg an Frankreich, das ein Anschlussverbot in die Friedensverträge von Versailles (für Deutschland) und St. Germain (Österreich) aufnahm.

Leitl warnt vor Nationalismus

Nationalismus und Rassismus führen direkt in die "Katastrophe", das könne man als Lehre aus der jüngeren Geschichte Europas ziehen, sagte Eurochambres-Präsident Christoph Leitl anlässlich des 100sten Jahrestags der Gründung der Republik. Wichtig sei aber der Blick nach vorne und der zeige, "dass die Zukunft nur im Miteinander liegen kann".

Innerhalb der europäischen Familie könne man zwar unterschiedlicher Meinung sein, sollte einander aber nicht klagen und drohen. Eindringlich schreibt er auch den osteuropäischen Ländern ins Stammbuch: Die beste Zeit der abgelaufenen 100 Jahre hätten sie in der EU erlebt. Das sollte man auch in diesen Ländern nicht vergessen. Man müsse sich bewusst sein, dass Europa im weltweiten Maßstab klein ist, aber dennoch gemeinsam große Leistungen in der Welt erbringen könne.

Insbesondere könne Europa der Jugend große Perspektiven eröffnen. Europa könne auch wirtschaftlich der Welt als Vorreiter dienen – etwa über Lösungen am Weg zur Kreislaufwirtschaft oder mit "positiven Antworten auf die Grenzen des Wachstums", blickt der frühere Präsident der Wirtschaftskammer Österreich optimistisch in die Zukunft. (APA, 12.11.2018)