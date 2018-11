Rekordumsatz von 31 Mrd Dollar für Alibaba am Single's Day

27 Prozent mehr Erlöse als im Vorjahr – Produkte von iPhone über Möbel bis zu Milchpulver verkauft

Shanghai – Der chinesische Amazon-Rivale Alibaba hat am so genannten Single's Day einen neuen Umsatzrekord erwirtschaftet. Allerdings hat sich der Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt.

Alibaba erlöste bei dem weltgrößten Online-Schnäppchen-Event am Sonntag binnen 24 Stunden umgerechnet 30,7 Milliarden Dollar. Das waren 27 Prozent mehr als im Vorjahr. Allerdings fiel das Plus so gering aus wie noch nie in dem seit zehn Jahren bestehenden Single's Day. 2017 hatte es noch 39 Prozent betragen.

Gutes für Alleinstehende

Käufer weltweit griffen bei tausenden Angeboten vom iPhone über Möbel bis zu Milchpulver zu. Allein in der ersten Stunde des am 11.11. um Mitternacht gestarteten Events setzte Alibaba rund zehn Milliarden Dollar um. Die erste Milliarde war den Angaben zufolge wegen zahlreicher Vorbestellungen nach 85 Sekunden geknackt. Alibaba habe bei dem Event mit 180.000 Marken in mehr als 200 Ländern zusammengearbeitet.

Der Single's Day ist ein in China in den 1990er-Jahren erfundener Tag, an dem sich Alleinstehende feiern oder zumindest etwas Gutes tun. Hintergrund ist das Datum des 11.11., das aus lauter Einsen besteht. Erst nach und nach hat der Handel den Tag für sich entdeckt. (Reuters, 12.11.2018)