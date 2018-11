Pyro-Platzsturm bei AIK-Meistertitel

Schwedischer Klub beendet Durststrecke, Fans haben es mit den Feierlichkeiten eilig

Kalmar – AIK Solna ist zum zwölften Mal Fußball-Meister in Schweden. Robin Jansson sorgte am Sonntag mit seinem Tor in der 45. Minute zum 1:0-Auswärtssieg gegen Kalmar für den Titelgewinn mit dem Clubrekord von 67 Punkten vor IFK Norrköping (65) und Titelverteidiger Malmö FF (58). Zuletzt war der Verein aus dem Stockholmer Vorort Solna 2009 Meister.

"Mit Pfiff geht's los!"

Die Fans feierten den Titel schon in der Sekunde des Abpfiffs mit einem Platzsturm und fackelten dabei auch einiges an Pyrotechnik ab. (red, 11.11.2018)