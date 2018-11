Thiem verliert zum Auftakt der ATP-Finals gegen Anderson

Österreicher verliert zweiten Satz im Tiebreak

London – Dominic Thiems Auftaktmatch bei den mit 8,5 Millionen Dollar dotierten ATP Finals in London dauerte länger, als es das Ergebnis erahnen lässt. Der als Nummer sechs gesetzte Niederösterreicher unterlag Wien-Sieger Kevin Anderson, der Nummer vier, nach 1:48 Stunden mit 3:6, 6:7 (10).

Im Tiebreak hatte er zwei Satzbälle vergeben, der dritte Matchball machte Anderson glücklich. Im neunten Vergleich siegte der Südafrikaner zum siebenten Mal. French-Open-Finalist Thiem hatte in diesem Jahr die Bilanz mit zwei Erfolgen schon deutlich verbessert.

Abserviert

Diesmal servierte Anderson allerdings zu stark – im Tiebreak gelangen ihm vier Asse, insgesamt kam Thiem an 13 Aufschläge nicht heran. Kam der erste Aufschlag, holte Anderson zu mehr als 90 Prozent auch den Punkt. Im ersten Satz hatte dem Sieger ein Break genügt.

Thiem trifft nun am Dienstag in der Round-Robin-Gruppe "Lleyton Hewitt" auf den Verlierer aus der Partie zwischen dem Schweizer Roger Federer und dem Japaner Kei Nishikori. Nur der Sieger und der zweitplatzierte Spieler steigen ins Halbfinale auf.

Außergewöhnlicher Event

Thiem war ziemlich entspannt in seine dritten ATP Finals gegangen. Doch auch wenn er den London-Hattrick geschafft hat, zur Routine oder Gewohnheit ist ihm dieser Event mit täglich zwei Sessions zu je 17.500 Zuschauern nicht geworden. "Nein, das ist ein komplett spezieller Event. Das ist von der Anreise her, wie man sieht, bis zur Abreise komplett außergewöhnlich. Es ist schon richtig schön, dass ich zum dritten Mal dabei bin, vor allem in dem Jahr, weil ich es mir am Anfang vom Jahr zum Ziel gesetzt habe", sagte er vor dem Match gegen Anderson.

Zudem habe es 2018 doch auch einige Höhen und Tiefen gegeben und er sich einige Zeit auch außerhalb der besten acht befunden. "Ich bin froh, dass ich es geschafft habe, auch wenn es eine Last-Minute-Qualifikation war." Die Tatsache, dass danach mit dem Argentinier Juan Martin Del Potro und dem Spanier Rafael Nadal noch zwei Topstars verletzt absagen mussten und er es ohnehin geschafft hätte, spielt da keine Rolle. "Ich war dann schon um einiges entspannter, als Federer gegen Nishikori gewonnen hat."

Vor zwei Jahren hatte es Thiem nur ins Finale geschafft, weil Nadal abgesagt hatte. "Aber jeder, der hier dabei ist, hat es sich verdient, weil im Endeffekt ist es auch eine Qualität, fast das ganze Jahr über fit zu sein." Heuer zeigten die Ersatzleute John Isner und Nishikori diese Qualität.

Fed Cup an Tschechien

Bei den Tennisdamen fiel bereits am Sonntag die letzte wesentliche Entscheidung des Jahres. Tschechiens Auswahl triumphierte im Finale des Fed-Cups. In Prag waren die Titelverteidigerinnen aus den USA schon nach den ersten drei Einzelpartien geschlagen.

Katerina Siniakova (zwei Siege) und Barbora Strycova sicherten die Trophäe zum sechsten Mal seit 2011 und zum insgesamt elften Mal (inklusive Tschechoslowakei). Allerdings hatte US-Kapitänin Kathy Rinaldi-Stunkel vier ihrer fünf bestplatzierten Spielerinnen nicht zur Verfügung: Sloane Stephens, Madison Keys sowie Serena und Venus Williams waren nicht zu ersetzen. (11.11.2018, APA, red)