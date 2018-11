Rauch im Flugzeug: Boeing landete in Sibirien

Mit 282 Menschen an Bord einer Air France-Maschine

Irkutsk – Aufgrund von Rauch in der Kabine ist ein Flugzeug mit 282 Menschen an Bord außerplanmäßig in Sibirien im Osten Russlands gelandet. Die Boeing 777 sei sicher auf der Landebahn des Flughafens von Irkutsk aufgesetzt, es sei niemand verletzt worden, berichteten russische Medien am Sonntag unter Berufung auf die Behörden und den Flughafen.

Die Maschine der Fluggesellschaft Air France war demnach von Paris nach Shanghai in China unterwegs. Der Pilot hatte den Berichten zufolge den Rauch an der Grenze zwischen Russland und der Mongolei bemerkt. Air France sprach laut französischen Medien von einem "stechenden Geruch und leichten Rauch". Weshalb es dazu kam, war zunächst unklar. Techniker sollten die Maschine untersuchen. (APA, 11.11.2018)