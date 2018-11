Liverpool schlägt Fulham, Chelsea lässt Punkte liegen

Reds mit dem 2:0 gegen das Tabellenschlusslicht auch nach zwölf Runden ungeschlagen

Liverpool – Der 18-malige englische Fußball-Meister FC Liverpool hat sich gut von seinem empfindlichen Rückschlag in der Champions League erholt. Fünf Tage nach dem 0:2 bei Roter Stern Belgrad setzte sich die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp in der Premier League 2:0 (1:0) gegen Tabellenschlusslicht FC Fulham durch und blieb dadurch auch am zwölften Spieltag ungeschlagen. Liverpool verbesserte sich durch seinen neunten Saisonsieg vorerst wieder auf den ersten Platz.

Im Laufe des Sonntags könnte Titelverteidiger Manchester City, der im Stadtderby Manchester United erwartet, das Team von Klopp wieder überholen. Mohamed Salah (41.) und Xherdan Shaqiri (53.) erzielten die Treffer für die Gastgeber, die noch viele gute Möglichkeiten ausließen. Die Gäste kassierten ihre sechste Niederlage in Serie und behalten die Rote Laterne des Tabellenletzten.

Auch der FC Chelsea ist weiterhin ohne Niederlage, kam gegen den FC Everton jedoch nicht über ein 0:0 hinaus. Die Londoner hatten in der 67. Minute zudem Glück, als Antonio Rüdiger den Ball im Strafraum an die Hand bekam, Schiedsrichter Kevin Friend aber keinen Elfmeter für die Gäste gab. (sid, 11.11.2018)