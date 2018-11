Erfolgsserie nach sieben Siegen in Serie beendet

Bergamo – Der Lauf von Inter Mailand in der italienischen Fußball-Liga Serie A ist am Sonntag nach sieben Siegen in Serie jäh beendet worden. Auf regennassem Boden unterlagen die Mailander bei Atalanta Bergamo mit 1:4 (0:1). Inter bleibt damit mit 25 Zählern Dritter in der Tabelle hinter Juventus Turin (31) und SSC Napoli (28). Turin ist am Abend im Spitzenspiel beim Tabellenvierten AC Milan zu Gast. (APA/Reuters, 11.11.2018)