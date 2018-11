Fake-Verlosungen machen auf Facebook erneut die Runde

Mehr als 60.000 Shares sammelt ein dubioses Gewinnspiel für einen Wohnwagen, an dem einiges nicht stimmen kann

Facebook hat sie längst verboten, doch auf dem sozialen Netzwerk sind sie weiterhin höchst präsent: Fake-Gewinnspiele, deren Betreibern es nur darum geht, Nutzerdaten zu sammeln. Momentan macht die Verlosung eines Luxus-Wohnwagens die Runde, wobei laut "Spiegel" sogar die Angaben über den Wohnwagen gefälscht sind. Mehr als 60.000 Nutzer haben den Beitrag seit 1. November geteilt, dazu kommen zigtausende Kommentare und "Gefällt Mir"-Angaben.

Warnung vor Datenklau

Auf der dazugehörigen Facebook-Seite fehlt das Impressum, die Seite war zuvor nach dem Baumarkt "Toom" benannt. Auf Anfragen per Facebook-Messenger wird nicht reagiert. Experten warnen davor, derartige Gewinnspiele zu unterstützen. Im schlimmsten Fall kontaktieren die Betrüger Teilnehmende auch noch via Facebook-Messenger, um sensible Daten zu verlangen, etwa die Wohnadresse. (red, 11.11.2018)