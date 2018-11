Neonazis und Burschenschafter wettern im Netz gegen geplantes Shoa-Denkmal

Ehemaliger "Einzelfall" und Gefährten von Gottfried Küssel haben ein neues Thema

Heimische Rechtsextremisten haben ein neues Thema: sie wettern im Netz gegen das geplante Shoa-Denkmal in Wien. Besonders regt auf, dass die türkis-blaue Regierung diese Woche 4,5 Millionen Euro für dessen Bau zugesagt hat. Damit ist das Projekt einer Namens-Gedenkmauer für die rund 66.000 in der NS-Zeit ermordeten Juden aus Österreich der Realisierung einen großen Schritt näher gerückt. Die Mauer soll im Ostarrichipark vor der Nationalbank erreichtet werden. Bundespräsident Van der Bellen und die Israelitische Kultusgemeinde Wien begrüßen den Bau.

Sorgte als "Einzelfall" für Schlagzeilen

Dagegen spricht sich Markus R., aktives Mitglied der Burschenschaft Olympia, in einem Youtube-Video aus. Er fragt sich, warum man ihm, der 1994 geboren wurde, "so ein Denkmal hinpflanzen will", während "unser Volk durch die Masseneinwanderung in Europa vom Aussterben bedroht" sei und "vielen Menschen unter der Armutsgrenze leben müssen". Mit Geld könne man "viel machen", so der Student.

R. sorgte Anfang dieses Jahr als sogenannter "Einzelfall" für Schlagzeilen. Er stolperte über ein Facebook-Posting und wurde aus der FPÖ ausgeschlossen. Mittlerweile agiert er als Obmann einer rechten Kleinpartei. Aktivitäten, die in einer Burschenschaft offensichtlich kein Problem darstellen. In den Reihen der Olympia finden sich auch hochrangige FPÖ-Politiker, ebenso wie der Mitbegründer der rechtsextremen Idenitären-Bewegung.

Denkmal wird als "Schuldkult" verunglimpft

Der besonders im Internet aktiven Gruppierung "Unwiderstehlich" ist das geplante Denkmal ebenfalls ein Dorn im Auge. Sie verunglimpft es als "Schuldkult" und schreibt in einem Facebook-Posting von einem "verordneten Kult", der nicht nur "Seelen zerstört", sondern auch teuer sei.

Hinter "Unwiderstehlich" stecken auch einige Gefährten des Neonazis Gottfried Küssel, der in wenigen Wochen seine jüngste Haftstrafe wegen NS-Widerbetätigung abgesessen hat. In den letzten Monaten tat sich die Gruppe, die auf Facebook eine durchaus beachtliche Gefolgschaft hat, auch immer weider mit Kritik an der FPÖ hervor. Diese setze sich für "Kippa-Jungen" ein und es gebe "Zionisten" in ihren Reihen, so ihre Beanstandung. Kritik die bei ihrer facebook-Fans nicht immer ankommt, schließlich gebe es derzeit "nichts besseres als die FPÖ". (red, 11.11.2018)