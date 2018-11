31-Jähriger erstach Pensionistin im Burgenland

Der Mann verletzte die Frau so schwer, dass sie im Spital ihren Verletzungen erlag

Rohrbach – In Rohrbach (Bezirk Mattersburg) im Burgenland soll ein 31-Jähriger eine Pensionistin Samstagnachmittag mit dem Messer so schwer verletzt haben, dass sie am Abend im Spital verstarb.

Nähere Informationen zum Tathergang könne man noch nicht mitteilen, hieß es bei der Staatsanwaltschaft Eisenstadt. Das Opfer sei über 70 Jahre alt.

Verdächtiger festgenommen

Ob der mutmaßliche Täter und die Pensionistin zueinander in einem Verwandtschaftsverhältnis standen, sei Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der Verdächtige wurde im Ortsgebiet von Rohrbach festgenommen. Eine abgeschlossene Aussage des Verdächtigen ist nach Staatsanwaltschafts-Angaben noch ausständig.

Laut ORF Burgenland hatte sich die Tat gegen 17.30 Uhr im Wohnhaus der Pensionistin ereignet. Die schwer verletzte Frau schaffte es noch, den Notruf zu wählen. Sie wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarztwagen ins Krankenhaus nach Eisenstadt gebracht, hieß es von der Landessicherheitszentrale Burgenland. (APA, 11.11.2018)