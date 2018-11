Arnautovic mit West Ham nur 1:1 in Huddersfield

Pflichtsieg für Tottenham – Trauermarsch zum King Power Stadion in Leicester

Huddersfield – West Ham United ist am Samstag in der englischen Fußball-Premier-League mit Marko Arnautovic auswärts gegen Huddersfield nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Der Vorletzte ging bereits in der sechsten Minute durch Alex Pritchard in Führung, den Londonern, bei denen Arnautovic durchspielte, gelang durch Felipe Anderson (74.) nur noch der Ausgleich. West Ham ist damit Tabellen-13.

Tottenham Hotspur fuhr bei Crystal Palace dank Juan Foyth (66.) einen 1:0 (0:0)-Pflichtsieg ein und schloss punktemäßig zum zweitplatzierten FC Chelsea und dem FC Liverpool (je 27) auf, die am Sonntag noch im Einsatz sind.

Jose Holebas sicherte dem FC Watford das 1:1 (0:1) beim FC Southampton. Der Grieche war in der 83. Minute erfolgreich. Manolo Gabbiadini (20.) hatte für die Hausherren getroffen.

foto: reuters/darren staples Trauermarsch in Leicester.

Die Fans des ehemaligen englischen Meisters Leicester City hatten am Samstag mit einem Trauermarsch zum King Power Stadion dem bei einem Hubschrauber-Absturz ums Leben gekommenen Klub-Eigner Vichai Srivaddhanaprabha vor zwei Wochen gedacht. Trotz strömenden Regens marschierten Hunderte durch die Straßen Richtung Arena.

Leicester bestritt gegen den FC Burnley (0:0) das erste Heimspiel seit dem tragischen Unglück am 27. Oktober. Zahlreiche Anhänger trugen Trikots von City mit dem Namen Vichai auf dem Rücken. Der Thailänder war in Leicester überaus populär. (APA, sid, 10.11.2018)