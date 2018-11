Huddersfield – West Ham United ist am Samstag in der englischen Fußball-Premier-League mit Marko Arnautovic auswärts gegen Huddersfield nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Der Vorletzte ging bereits in der sechsten Minute durch Alex Pritchard in Führung, den Londonern, bei denen Arnautovic durchspielte, gelang durch Felipe Anderson (74.) nur noch der Ausgleich. West Ham ist damit Tabellen-13. (APA, 10.11.2018)