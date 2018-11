Gladbach schlägt Bremen und meldet sich zum Titelkampf an

Onisiwo trifft für Mainz, Stuttgart gewinnt erstmals unter Weinzierl

Bremen – Borussia Mönchengladbach hat seinen Spitzenplatz in der deutschen Fußball-Bundesliga verteidigt. Die Gladbacher siegten am Samstag in Bremen dank Dreifach-Torschütze Alessane Plea 3:1 und schoben sich vor dem Spitzenspiel zwischen Tabellenführer Dortmund gegen Bayern München bis auf einen Punkt an den BVB heran.

Siege feierten auch Hoffenheim beim 2:1 gegen Ausgburg, Stuttgart (2:0 in Nürnberg) und Mainz, wo Karim Onisiwo beim 3:1 in Freiburg zum Endstand traf. Zudem überraschte Düsseldorf mit einem 4:1 gegen Hertha BSC.

Gladbach ganz vorne dabei

Gladbach siegte in Bremen im Stile einer Spitzenmannschaft. Schwer in die Partie gekommen, gingen die Gäste entgegen dem Spielverlauf in Führung: Plea setzte sich gleich gegen zwei Bremer, darunter Martin Harnik, durch (39.).

Die französische Neuverpflichtung vollstreckte auch in Hälfte zwei noch zweimal (48., 52.) und schoss sich damit mit acht Saisontoren an die Spitze der Torschützenliste. Bremen gab sich nicht auf, Nuri Sahin besorgte das 1:3 (60.), ein weiterer Treffer gelang den Norddeutschen aber nicht mehr.

Hoffenheim Österreicher-los zum Sieg

Hoffenheim arbeitete sich mit einem 2:1-Sieg gegen Ausburg an die fünften Stelle nach vor. Andrej Kramaric erzielte im direkten Konter nach Alfred Finnbogasons Stangentreffer das 1:0 (65.). ÖFB-Teamverteidiger Martin Hinteregger hatte Ex-Rapid-Akteur Joelinton vor dessen Assist nicht stellen können.

Augsburg antwortete zwar prompt, indem Finnbogason besser zielte (70.), doch dann fixierte der englische Shootingstar Reiss Nelson per Abstauber (83.) den Sieg des Champions-League-Starters, wo die ÖFB-Legionäre Florian Grillitsch und Stefan Posch verletzt pausieren mussten. Bei Augsburg feierte Stürmer Michael Gregoritsch nach auskurierten Problemen mit der Halswirbelsäule immerhin ein Comeback (77.).

Onisiwo trifft für Mainz

In Freiburg jubelte Karim Onisiwo zehn Minuten nach der Einwechslung über sein erstes Saisontor (75.). Seine Mainzer hatten bereits nach 18 Minuten 2:0 geführt. Nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer gelang dem Wiener das Tor zum 3:1-Endstand.

Die Nachzügler Düsseldorf und Stuttgart bejubelten beide ihren erst zweiten Saisonsieg. Düsseldorf schlug beim 4:1 gegen Hertha BSC (mit Valentino Lazaro) aus einer numerischen Überzahl nach Gelb-Rot gegen Maximilian Mittelstädt (41.) Kapital. Kevin Stöger bekam bei den Siegern nach zuletzt zwei Spielen ohne Einsatz wieder einmal eine Chance von Beginn an und bereitete den Endstand durch Doppeltorschütze Benito Raman vor.

Stuttgart entschied das Kellerduell in Nürnberg (Georg Margreitter spielte durch) mit 2:0 für sich, es war der erste Sieg für Markus Weinzierl als VfB-Coach. (APA, red, 10.11.2018)