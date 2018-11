Spionagefall: Außenministerin Kneissl telefonierte mit Amtskollegen Lawrow

Laut russischem Außenministerium hoffe Österreich, dass sich Spionagefall nicht negativ auf die bilateralen Beziehungen auswirkt

Wien/Moskau – Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) hat am Samstag ihren russischen Amtskollegen Sergej Lawrow angerufen, um über die am Freitag bekannt gewordenen Spionagevorwürfe mit Russland-Bezügen zu sprechen. Dies teilte das russische Außenministerium am Samstagnachmittag in einer Presseaussendung mit.

Kneissl und Lawrow hätten im Telefonat den aktuellen Zustand der russisch-österreichischen Beziehungen besprochen, der durch Behauptungen der österreichischen Regierung entstanden sei, dass ein ehemaliger Bundesheermitarbeiter für Russland spioniert habe, informierte das Außenministerium in Moskau.

Kanäle des Dialogs gefragt

"K. Kneissl erklärte die Motive hinter den diesbezüglichen Entscheidungen in Wien und brachte die Hoffnung zum Ausdruck, dass sich die unternommenen Schritte sich nicht auf die weitere Entwicklung der bilateralen Zusammenarbeit auswirke", hieß es in der Erklärung.

Die russische Seite habe seinerzeit betont, dass die Praxis einer öffentlichen Erhebung unbewiesener Anschuldigungen den Normen der internationalen Kommunikation widerspreche und inakzeptabel sei. Beliebige wechselseitige Bedenken seien faktenbasiert und über vorhandene Kanäle des Dialogs zu übermitteln, erinnerte einmal mehr das russische Außenministerium und erwähnte abschließend, dass auch weitere bilaterale Themen besprochen worden seien.

Nato-Seminare besucht

Via "Salzburger Nachrichten" wurden am Samstag neue Details zum Spionagefall bekannt: Unter Berufung auf ehemalige Berufskollegen schreiben die "SN", dass der mutmaßliche Spion auch Nato-Seminare und -Kurse besucht haben und Informationen daraus an Russland weitergegeben haben soll. Der "grundsätzlich geständige" Verdächtige soll ganz generell "weiche Informationen" geliefert haben: "Dazu gehört, wer hat welche Schwächen, welche Vorlieben bei Trinken und Essen sowie Stimmungsbilder innerhalb der Abteilungen beim Heer." Außerdem soll der gebürtige Salzburger Kontaktdaten aus dem Intranet des Heeres weitergegeben haben.

Zuvor hatte die "Krone" online unter anderem berichtet, dass der Offizier auch Details über Luftwaffe und Artilleriesysteme sowie "konkrete Lageberichte über die Migrationssituation" geliefert haben soll. Laut "SN" war der Offizier vor seiner Pensionierung der Abteilung Strukturplanung im Verteidigungsministerium zugeteilt. (APA, 10.11.2018)