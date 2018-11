Erfolgserlebnis für Detroit ohne Vanek

3:2 nach Verlängerung gegen New York Rangers

Detroit – Ohne den verletzten ÖEHV-Stürmer Thomas Vanek haben die Detroit Red Wings am Freitag in der NHL einen 3:2-Sieg nach Verlängerung gegen die New York Rangers gefeiert. Dylan Larkin fixierte den Erfolg mit seinem siebenten Saisontreffer nur sechs Sekunden vor dem Ende der Overtime. Zuvor hatten die Red Wings im Schlussabschnitt einen 0:2-Rückstand aufgeholt.

Mit 14 Punkten aus 16 Spielen findet sich Detroit aber nur unter den drei schwächsten Teams der Eastern Conference. (APA, 10.11.2018)

NHL vom Freitag:

Detroit Red Wings (ohne Vanek/verletzt) – New York Rangers 3:2 n.V.

Toronto Maple Leafs – New Jersey Devils 6:1

Washington Capitals – Columbus Blue Jackets 1:2

St. Louis Blues – San Jose Sharks 4:0

Winnipeg Jets – Colorado Avalanche 5:2

Anaheim Ducks – Minnesota Wild 1:5