Morgen-Update für Sonntag, den 11.11.2018: Plädoyer für das Europäersein, BVT-Reform und neues Konzept für Langzeitarbeitslose

Guten Morgen! Das sind die wichtigsten Schlagzeilen des Tages

[International] Merkel und Macron bei Gedenkfeier für Waffenstillstand 1918

Schönborn plädiert in Belgrad für das Europäersein

[Inland] BVT-Reform: 100 Mann zusätzlich und neue Einheit geplant

[Wirtschaft] Sollen wir damit aufhören, Arbeitslose unter Druck zu setzen? Das AMS testet

[Panorama] Das neue Gesetz der Liebe: Was bei Ehe und Verpartnerung zu beachten ist

Sieben Gründe, sich über E-Scooter aufzuregen

[Sport] Dortmund gewinnt Spektakel gegen Bayern



[Gesundheit] Musik und Sport: "Die beste Musik zum Laufen ist Hip-Hop"

[Wissenschaft] Schon mit heutiger Lasertechnik könnten wir Aliens kontaktieren



[Wetter] Am Sonntag ziehen im Westen von der Früh weg dichte Wolken durch und auch im Rest des Landes hält sich zu Beginn verbreitet Nebel oder Hochnebel. Im Tagesverlauf lockert es aber fast überall allmählich auf und am Nachmittag zeigt sich oft die Sonne.Lediglich im östlichen Flachland, in Osttirol und Oberkärnten bleibt es länger trüb. Der Wind weht meist nur schwach bis mäßig aus Süd bis Südost, dazu werden 10 bis 19 Grad erreicht.

[Zum Tag] In Asien und immer mehr Regionen der Welt wird der 11.11. als Tag der Singles (Singles’ Day) gefeiert. Der Singles’ Day ist in China so beliebt, dass der 11. November inzwischen der größte Onlineshopping-Tag der Welt ist.