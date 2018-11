TV-Tipps für Sonntag, 11. November

The King's Speech – Die Rede des Königs (The King's Speech, GB 2010, Tom Hooper) . Der Herzog von York (Colin Firth), zweitältester Sohn von König Georg V., muss erstmals eine vom Hörfunk übertragene Ansprache halten. Doch Alberts Nervosität und sein Stottern lassen die Ansprache zu einem Fiasko werden. Alberts Ehefrau Elisabeth (Helena Bonham Carter) holt Rat von dem ganz anders arbeitenden australischen Sprachtherapeuten und Gelegenheitsschauspieler Lionel Logue (Geoffrey Rush). Der spätere König lässt sich widerwillig auf die Methoden Logues ein. Der Film gewann bei der Oscarverleihung 2011 vier Auszeichnungen in den Kategorien bester Film, beste Regie, bester Hauptdarsteller und bestes Originaldrehbuch. Bis 02.00, ARD

The Expendables 2 (USA 2012, Simon West) . Der Film ist die Fortsetzung von The Expendables aus dem Jahr 2010. Die Alltherrentruppe, bestehend aus den Actionstars Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis und Arnold Schwarzenegger, geht wieder auf Rachefeldzug. Action mit viel Selbstironie. Bis 00.25, ORF 1

Star Wars: Das Erwachen der Macht (Star Wars: The Force Awakens, USA 2015, J. J. Abrams) . Die siebte Episode der Star Wars -Filmreihe spielt 30 Jahre nach dem Zusammenbruch des galaktischen Imperiums (Rückkehr der Jedi-Ritter) . Luke Skywalker ist verschwunden. In seiner Abwesenheit haben sich die Überreste des Imperiums unter der Führung des Anführers Snoke (Andy Serkis) zur sogenannten Ersten Ordnung neu formiert, welche die Galaxis terrorisiert und die Neue Republik bekämpft. Prinzessin Leia Organa (Carrie Fisher), nun Generalin des Widerstands, sendet ihren besten Kampfpiloten Poe Dameron auf die Suche nach einem Artefakt, das den möglichen aktuellen Aufenthaltsort Lukes verraten soll. Bis 22.50, RTL

Friedenskonzert in Verdun Deutsch-französisches Gedenken zum 100. Jahrestag des Ersten Weltkriegs: Die Schlacht um Verdun war eine der grausamsten des Ersten Weltkriegs. Ein feierliches Friedenskonzert in der Kathedrale von Verdun gedenkt des Waffenstillstands vom 11. November 1918. Ein deutsch-französischer Chor und die Russische Nationalphilharmonie interpretieren die Requiems von Mozart und Saint-Saëns. Bis 19.10, Arte

Sendung mit der Maus – Spezial Was passiert mit jemandem, der etwas Verbotenes getan hat. Siham schlüpft dazu in die Rolle einer Ladendiebin, die ein Parfüm gestohlen hat. Im Rahmen der Themenwoche "Gerechtigkeit" auf ARD erfahren Kinder, wie Polizei und Gerichte in so einem Fall agieren. Bis 10.00, ARD

Falter Radio Peter Turrini über Ozonlöcher, Arschlöcher und Türkis-Blau. Zum Republiksjubiläum prangert der Schriftsteller einen moralischen Umsturz vom Anstand zur Unanständigkeit unter der Kurz-Strache-Regierung an. Wir dokumentieren in voller Länge die ungewöhnliche Festrede Peter Turrinis zu 100 Jahre Republik.

Kakadu für Frühaufsteher Das Kuscheltier Pittiplatsch wird zum Auslöser, dass Papa seiner Tochter Tini vom Tag der Maueröffnung erzählt. Bis 08.00, Deutschlandfunk Kultur

Das Ö1 Quiz Gehört.gewusst lädt zur schon traditionellen Live-Runde von der Buch Wien. Bernhard Fellinger wird den Kandidatinnen und Kandidaten Rätsel aus den Bereichen Literatur, Musik, Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft zu knacken geben. Bis 14.05, Ö1

Spielräume Spezial – Arrangiertes Treffen zwischen Verwandten Der US-amerikanische Ragtime und der brasilianische Choro sind Ende des 19. Jahrhunderts entstanden, beide leben vom synkopierten rhythmischen Spiel, beide folgen ganz ähnlichen Abfolgen im Aufbau der Kompositionen, beide sind am Klavier ebenso zu Hause wie in Ensembles mit Saiteninstrumenten und Bläsern. Gestaltung: Michael Neuhauser. Bis 17.55, Ö1

Mr. DNA: Songs they never play on the radio Alternative sixties and beyond. Abgehalfterte Rockmusik und aufgewärmte Anekdoten: Sixties Beat & Psychedelic, 70er-Rock und Reggae, Punk/Postpunk/NewWave, Indie & Alternative. Und das alles noch von der Kasette. Bis 21.00, Freies Radio Innsbruck Freirad (Olivera Stajic, 11.11.2018)