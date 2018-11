TV-Tipps für Samstag, 10. November

Soldaten der Lüfte (1 und 2), Der Barbier von Sevilla und Life of Pi – Schiffbruch mit Tiger

14.00 KINDERABENTEUER

Oddball – Retter der Pinguine Der Maremmen-Abruzzen-Schäferhund Oddball stürzt sein Herrchen Allan "Swampy" Marsh von einer Unannehmlichkeit in die nächste. Doch dann erkennt Swampy, dass Oddball für den Schutz der vom Aussterben bedrohten Kleinpinguine eingesetzt werden kann. Der Beginn einer tierischen Freundschaft. Bis 15.30, Kika

17.15 REPORTAGE

Arte Reportage: 1) Mexiko: "La Bestia": Zehntausende illegale Migranten aus Zentralamerika reisen jährlich auf dem Güterzug "La Bestia" durch Mexiko in Richtung USA. 2) Syrien: Rojava stellt Frauen gleich: Diese Region, bekannt unter dem Namen Rojava, auf Deutsch auch Westkurdistan, zeichnet sich vor allem auch durch ihren sogenannten Gesellschaftsvertrag aus: Darin vereinbart sind die Gleichberechtigung der Frauen, die Religionsfreiheit und das Verbot der Todesstrafe. Bis 18.10, Arte

17.20 KINDERHUMOR

Leider lustig Der Stimmenimitator Martin Fischer hat sich auf Youtube bereits eine Karriere aufgebaut. Jetzt hat er eine eigene TV-Show. In Sketchen und Werbeparodien schlüpft er in andere Rollen: Udo Lindenberg, Joachim Löw, Otto, Gollum, Heino oder Joko und Klaas und viele mehr. Bis 17.45, Kika

20.15 DOKU

Soldaten der Lüfte (1 und 2) Die zweiteilige Doku porträtiert fünf junge Piloten, die für die deutsche, französische und britische Luftwaffe in den Ersten Weltkrieg zogen. Bis 22.00, Arte

20.15 SHOW

Ich weiß alles Dritte und vorerst letzte Runde der Wissensduelle zwischen Experten und Kandidaten. Diesmal mit Katarina Witt als Expertin für Olympische Winterspiele, Rolando Villazón als Experte für Wolfgang Amadeus Mozart, Tobias Moretti als Experte für Thomas Mann sowie Fürstin Gloria von Thurn und Taxis als Expertin für die Windsors. Bis 23.30, ORF 1

foto: orf / ndr / max kohr "Ich weiß alles", die Quizshow im ORF 1, diesmal mit Katarina Witt als Expertin für die Kategorie "Olympische Winterspiele" und Tobias Moretti als Experte für Thomas Mann.

20.15 KOMÖDIE

Ein (un)möglicher Härtefall (Intolerable Cruelty, USA 2003, Ethan Coen, Joel Coen) Miles Massey (George Clooney) ist ein angesehener Scheidungsanwalt, der mitten in einer Lebenskrise steckt. Selbst wenn der Ehebruch eines seiner Mandanten auf Video festgehalten wurde, gewinnt er denn Fall. Und verliebt sich in die betrogene Ehefrau (Catherine Zeta-Jones). Bis 21.45, ZDF neo

20.15 OPER

Der Barbier von Sevilla Der argentinische Regisseur Hugo de Ana bringt seine schon vor zehn Jahren umjubelte Inszenierung in einer neu überarbeiteten Fassung in die Arena di Verona. Neben der jungen georgischen Sopranistin Nino Matschaidse als entzückende Rosina brillieren auch zwei altvertraute Lieblinge des Arena-Publikums: Ferruccio Furlanetto als Basilio und vor allem Leo Nucci als Figaro. Bis 21.50, 3sat

20.15 ABENTEUERDRAMA

Life of Pi – Schiffbruch mit Tiger (Life of Pi, USA 2012, Ang Lee) Mi Oi (Suraj Sharma / Irrfan Khan) verbringt über 200 Tage mit einem hungrigen Tiger auf einem Rettungsboot auf offener See. Der Film erzählt vom Leben des Pi vor der abenteuerlichen Reise, aber auch davon, was Religionen mit der Zähmung eines Tigers zu tun haben. Bis 21.45, Sat 1

kinocheck Life Of Pi, Trailer

1.00 DYSTOPIE

The Purge – Die Säuberung (The Purge, USA 2013, James DeMonaco) Im Jahr 2022 regieren in den Vereinigten Staaten die "Neuen Gründerväter Amerikas". Um die Kriminalitätsraten und die Arbeitslosenzahlen niedrig zu halten, führt die Regierung eine alljährliche "Purge-Nacht" durch, in der alle Verbrechen inklusive Mord legal sind. Polizei und Rettung sind in dieser Nacht nicht erreichbar. Bis 2.20, ZDF