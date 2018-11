Netz feiert Vater, der Tormann-Sohn stößt, um Ball zu fangen

Ein Mann wollte seinem Kind zum Sieg verhelfen – Video ging viral

Helikopter-Eltern begleiten ihre Kinder täglich in die Schule, laufen mit ihnen am Spielplatz herum und lassen sie nicht aus den Augen. Ein besonders eifriger Vater aus dem britischen Wales wollte seinem Sohn offenbar dabei helfen, ein Spiel zu gewinnen. Der Bursche stand im Tor und drehte sich zu seinem Vater hin, als gerade der Ball in Richtung Tor flog – woraufhin sein Vater ihn kurzerhand stieß – und auf diese Weise den Ball auffangen ließ.

Im Netz stieß die Aktion auf reges Interesse. Zahlreiche Nutzer zeigen sich über den Vater begeistert:

(red, 11.11.2018)