Antonio Fian: Unschöne Szene

Goldeckstadion in Spittal an der Drau

(Goldeckstadion in Spittal an der Drau. Landesliga-Meisterschaftsspiel zwischen SV Spittal und Union Matrei. In der Nähe des Bierstands, das Spiel verfolgend, ein Anhänger des SV Spittal (S) und ein Anhänger der Union Matrei (M).

Angriff des SV Spittal. Zweikampf im Matreier Strafraum. Der Ball geht über die Toroutlinie.)

S: Des woa Corner!

M: Desch woa koana!

(Der Schiedsrichter entscheidet auf Torabstoß.)

S (laut, Richtung Schiedsrichter): He, Schiri, bist teppat?! Des woa Corner!

M (ebenso): Bravo, Schiri!

S (zu M): Spinnst? Des woa Corner!

M: Desch woa koana!

S: Eben. Und der Trottl gibt Obstoß!

M: Jo! Richtig! Weilsch koana woa!

S (nach einer kurzen Pause, nahe an M herantretend): Tuast du mi spottn, oda wos?

M: Überhaupt nit. I sog nur, desch woa koa –

S (schüttet ihm wortlos Bier ins Gesicht)

M (versetzt ihm ebenso wortlos einen Faustschlag)

(Rauferei. Vorhang)

(Antonio Fian, 9.11.2018)