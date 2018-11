Post eröffnet in Wien neue Filialen mit verlängerten Öffnungszeiten

Neue Standorte wurde wegen Trennung von Bawag nötig – Filialen sollen von 8 bis 20 Uhr geöffnet sein

Wien – Die Österreichische Post baut ihr Filialnetz aus und eröffnet 13 neue Standorte in Wien. Dazu kommen acht neue Post-Partner in der Bundeshauptstadt. Durch laufende Entflechtung der Partnerschaft mit der Bawag PSK, in deren Zuge die Post bis Ende 2019 aus 42 Wiener Bawag-Filialen ausziehen muss, wurden die neuen Standorte notwendig. "Das Filialnetz bleibt weiterhin so dicht wie bisher", betonte Post-Chef Georg Pölzl am Freitag anlässlich der Eröffnung der Filiale 1213 in Floridsdorf.

Mit verlängerten Öffnungszeiten will die Post zudem bei den Kunden punkten. Die neuen Postfilialen haben Werktags von 08.00-20.00 Uhr und Samstag von 9.00-12.00 Uhr geöffnet.

Die neuen Filialen sollen über Bankomaten, Selbstbedienungszonen mit Frankierautomat, Drucker, Packstation, Versandbox und Abholstation verfügen. Bis das Ticketsystem Kunden zum nächsten freien Schalter weist, können diese einen Lounge-Bereich mit Sitzgelegenheiten nutzen. Zudem soll es Kaffee- und Wasserspender oder eine Kinderecke geben.

Ab Mitte 2019 soll der neue Bank-Partner der Post, die FinTech Group, in ausgewählten Filialen präsent sein. (red, 9.11.2018)