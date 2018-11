Klarer College-Auftaktsieg für Bezhanishvili mit Illinois

Weitere österreichische Basketball-Hoffnung verzeichnete beim Debüt sieben Punkte und zehn Rebounds

Champaign (Illinois) – Giorgi Bezhanishvili hat am Donnerstag (Ortszeit) in seinem ersten Spiel in der US-amerikanischen College-Basketball-Meisterschaft NCAA einen deutlichen Sieg gefeiert. Der Power Forward wusste beim 99:60 der University of Illinois gegen Evansville auch zu überzeugen.

Bezhanishvili war von Coach Brad Underwood in der Startformation aufgeboten worden. Der "Freshman", der kommende Woche 20 Jahre alt wird, bedankte sich für das Vertrauen beim Debüt mit sieben Punkten und zehn Rebounds. Zudem verzeichnete der gebürtige Georgier, der seit 2016 österreichischer Staatsbürger ist und in Wien gelebt hat, zwei Assists und einen blockierten Wurf bei drei Ballverlusten in 21:40 Minuten.

Für die Leistung an den Brettern gab es Lob von Underwood für den Power Forward. Auch dem Publikum gefiel der Auftritt des Neulings. Bezhanishvili erntete wiederholt "Giorgi, Giorgi"-Rufe.

Imposante Kulisse

Beeindruckend im allein von der University of Illinois geprägten Champaign ist vor allem das State Farm Center. Die Arena fasst an die 16.000 Zuschauer. Zum Eröffnungsspiel der "Fighting Illini" gegen einen letztlich überforderten Gegner aus Indiana waren offiziell etwa 11.500 gekommen. Am Dienstag gegen Georgetown sollte die Halle voll sein, meinte Bezhanishvili.

Beim zweiten Saisonspiel darf der 2,08 Meter große College-Spieler auch auf die Unterstützung seiner Mutter zählen, die aus Wien anreist. Mit seinem NCAA-Erstauftritt war Bezhanishvili im Gespräch mit der APA – Austria Presse Agentur zufrieden. "Ich hatte Spaß, das ist das wichtigste. Ich könnte mehr Punkte machen, heute habe ich viele Rebounds geholt. Auch die Energie war gut. Es werden Spiele kommen, in denen ich deutlich mehr score." (APA, 9.11.2018)