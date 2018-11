Wie werden Roboter Ihre Arbeit verändern?

Digitalisierung und Automatisierung bringen Veränderungen. Manche Tätigkeiten werden in Zukunft von Maschinen oder Software erledigt werden – mit positiven und negativen Auswirkungen

In "Des Menschen Angst vor der Maschine" wurden einige Zukunftsszenarien skizziert, wie Maschinen und Software Tätigkeiten in Hinkunft ausführen können, ohne dass der Mensch dafür aktiv werden muss. Vor allem mechanische Arbeiten, wie Fließbandtätigkeiten oder das Lenken von Fahrzeugen zählen zu den Bereichen, in denen Maschinen künftig noch mehr Aufgaben übernehmen werden. Dabei werden Arbeitsplätze wegfallen, doch es werden auch neue hinzukommen: Wer produziert, wartet und betreut diese Maschinen? Forscher sind sich einig, dass vermehrt höherqualifizierte Arbeitskräfte benötigt werden – Bildung und Ausbildung werden noch wichtiger. Die maschinelle Praxis muss für den Menschen letztlich auch wieder interpretiert und übersetzt werden. User "Schapoh" sieht große Umwälzungen in praktisch allen Lebensbereichen:

Sogar der Bedarf an Juristen in einzelnen Branchen schwindet zusehend, denkt man zum Beispiel an Legal Tech bei Mobilfunkprovidern. Wo früher mühsam einzelne Verträge ausgearbeitet und geprüft wurden, werden mittlerweile digitalisierte Massenverträge nur mehr allgemein vorbereitet und die Rechtsabteilung ist lediglich für Spezialfälle zuständig.

Auch die Vielzahl an Daten, die tagtäglich entstehen, wird immer relevanter für unsere Arbeit. Das beginnt schon im Auswahlprozess möglicher Bewerber für einen Job – was weiß, der Arbeitgeber über mich? Welchen Algorithmen schulde ich es, dass mich das eine oder andere Suchraster bei der Arbeitssuche erfasst – oder eben nicht?

Die Zukunft Ihrer eigenen Arbeit?

Können Sie sich vorstellen, in Zukunft mit einem Roboter zusammenzuarbeiten? Führen Sie in Ihrer täglichen Arbeit Tätigkeiten aus, die in naher Zukunft oder vielleicht heute schon von Robotern oder Software übernommen werden können? Erzählen Sie uns, welche Aufgaben würden Sie gerne abgeben und was lieber behalten? (ugc, 16.11.2018)