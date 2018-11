Journalist nach China-Kritik an Einreise nach Hongkong gehindert

Britischer Vizepräsident des Hongkonger Korrespondentenclubs hatte mit Kritikern der Pekinger Regierung diskutiert

Hongkong – Ein britischer Journalist der "Financial Times", der Hongkong nach einer Gesprächsrunde mit China-kritischen Unabhängigkeitsaktivisten verlassen musste, ist am Donnerstag an der Wiedereinreise gehindert worden. Victor Mallet sei nach mehrstündigen Befragungen durch Beamte der Einwanderungsbehörde abgewiesen worden, teilte die Zeitung mit.

Britische Staatsangehörige können normalerweise ohne Visum nach Hongkong einreisen und für 180 Tage bleiben.

Zorn wegen Diskussionsrunde

Mallets Antrag auf Verlängerung seines Arbeitsvisums hatten die Hongkonger Behörden abgelehnt. Der für Asien zuständige Redakteur der "Financial Times" hatte den Zorn der Behörden in Hongkong und Peking auf sich gezogen, als er im August den Parteichef der kleinen Hong Kong National Party (HKNP) eine Rede im Club der Auslandskorrespondenten halten ließ. Darin attackierte HKNP-Chef Andy Chan die Volksrepublik als Imperium, das Hongkong "annektieren" und "zerstören" wolle.

Mallet ist Vizepräsident des Korrespondentenklubs. Chans Partei wurde kürzlich verboten. Es war das erste Parteiverbot seit der Rückkehr Hongkongs unter chinesische Verwaltung.

"Meinungs- und Pressefreiheit"

Die britische Kronkolonie Hongkong war 1997 an China zurückgeben worden. Unter der Formel "ein Land, zwei Systeme" sagte die Volksrepublik Hongkong für 50 Jahre weitreichende innere Autonomie zu. In Hongkong gelten Grundrechte, die den Bürgern der Volksrepublik vorenthalten werden, etwa die Meinungs- und Pressefreiheit.

Die Opposition wirft Peking jedoch vor, sich zunehmend in die Angelegenheiten Hongkongs einzumischen und damit die Autonomievereinbarungen zu verletzen. Wegen des Vorgehens gegen Mallet äußerten Menschenrechtsaktivisten zudem Sorgen um die Meinungs- und Pressefreiheit in der chinesischen Sonderverwaltungszone. (APA, 9.11.2018)