Todesopfer nach Messerstecherei im Zentrum von Melbourne

Zwei Personen und der Täter befinden sich in kritischem Zustand. Bisher wurden keine Hinweise auf das Tatmotiv gefunden

Melbourne – In der australischen Großstadt Melbourne hat es Freitagnachmittag mehrere Verletzte und einen Toten bei einer Messerstecherei gegeben. Polizisten waren in die zentrale gelegene Bourke Street gerufen worden, wo ein Pickup am Straßenrand in Flammen stand. Sie wurden dort von einem Mann mit einem Messer angegriffen. Der Täter wurde, wie auf Videos vom Tatort zu sehen ist, anschließend von der Polizei angeschossen und festgenommen. Er soll sich in kritischem Zustand befinden, über seine Identität ist nichts bekannt.

Medien berichteten von einem leblosen Körper, der unter eine Plane liege. Die Polizei bestätigte später, dass es Todesopfer gegeben habe. Zweit weitere Personen seien mit Stichwunden ins Spital eingeliefert worden. Mindestens eine Person soll sich in kritischem Zustand befinden. Über der Zustand allfälliger weiterer Opfer gab es zunächst keine genauen Informationen. Berichte wecken aber die Hoffnung, dass es keine allzu schwer Verletzten gegeben habe. Über das Motiv gab es vorerst keine Angaben.

Laut der Zeitung "The Age" ist auch die Antiterroreinheit für Ermittlungen angefordert worden. Es gebe aber neben dem Tathergang keine weiteren Indizien, die auf einen terroristischen Hintergrund hindeuten würden. Wie die Polizei mitteilte, sind auch bisher keine Verbindungen des Täters zum Terrorismus ermittelbar gewesen. Das Zentrum von Melbourne wurde vorerst evakuiert. (red, 9.11.2018)