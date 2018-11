Demokraten könnten zwei weitere US-Senatssitze gewinnen

Republikanerin McSally bei Auszählung in Arizona in Rückstand geraten – Neuauszählung und Ungereimtheiten in Florida

Washington – Bei der Auszählung von Stimmen für den Senat hat es in der Nacht auf Freitag zwei Überraschungen gegeben. In den Bundesstaaten Arizona und Florida, wo in der Wahlnacht republikanische Siege vorausgesagt worden waren, scheint eine Umkehrung der Verhältnisse plötzlich wieder möglich. Ein Sieg der Demokraten in diesen beiden Bundesstaaten würde das Verhältnis im Senat, wo 51 republikanische Siege bereits sicher feststehen, nicht mehr ändern. Er würde allerdings für wesentlich knappere Abstimmungen im US-Oberhaus sorgen und es Präsident Donald Trump erschweren, mit Nominierungen für Höchstrichter und Kabinettsmitglieder durchzukommen.

Vor allem im US-Bundesstaat Arizona scheint ein demokratischer Sieg nun wieder denkbar. Nach Einlangen weiterer Stimmzettel aus Bezirken rund um die Hauptstadt Phoenix ist die demokratische Kandidatin Kyrsten Sinema mit einem Abstand von 0,5 Prozentpunkten in Führung gegangen. Sinema war in der Wahlnacht mehr als einen Prozentpunkt hinter ihrer republikanischen Konkurrentin Martha McSally gelegen. Allerdings sind noch immer mehrere hunderttausend Stimmzettel ausständig. Weil nicht sicher ist, aus welchen Gebieten rund um Phoenix sie kommen, lässt sich keine Voraussage darüber treffen, wen diese Stimmen eher bevorzugen könnten.

Auch im Bundesstaat Florida, wo am Wahlabend noch der amtierende republikanische Gouverneur Rick Scott einen Prozentpunkt vor seinem demokratischen Konkurrenten Bill Nelson lag, ist das Rennen seither enger geworden. Laut aktuellem Auszählungsgrad liegt Scott nur noch rund 0,2 Prozentpunkte voran. Offenbar sind im Bezirk Broward County noch Stimmen unausgezählt. Das Gebiet nahe Fort Lauderdale gilt als eine Hochburg der Demokraten.

Neue Ungereimtheiten

In dem Wahlbezirk hatte es zuvor auch Berichte über Ungereimtheiten gegeben. Bei einem Blick auf die Ergebnisse stellte sich heraus, dass mehr als drei Prozent der Wähler ihre Stimme zwar im Rennen um den Gouverneursposten, nicht aber in der Senatswahl abgegeben hatten. In allen anderen Wahlbezirken hatte diese Differenz maximal einen Prozentpunkt betragen. Die Demokraten wollen daher untersuchen lassen, ob es bei der maschinellen Auszählung der Stimmen zu Fehlern gekommen sei. Allerdings dürfte es sich mit größerer Wahrscheinlichkeit um das Resultat eines schlecht designten regionalen Wahlzettels handeln, auf dem das Rennen um den Senat an einer unauffälligen Stelle abseits der anderen Rennen platziert gewesen war.

US-Präsident Trump streute auf Twitter zusätzlich Unsicherheit. Er schrieb ohne Nennung weiterer Details oder Indizien von einem "Korruptionsskandal" in Broward County in Zusammenhang mit der Wahl. Ebenfalls ohne Nennung von Beweisen behauptete er, der Sieg des Republikaners Rick Scott dort stehe bereits fest.

Tatsächlich ist laut örtlichen Medien nicht sicher, wieviele Stimmen noch nicht ausgezählt sind. Ziemlich wahrscheinlich scheint aber, dass es zu einer Neuauszählung der Stimmen kommen wird: Die Wahlgesetze sehen einen automatischen "Recount" per Hand vor, wenn das Ergebnis einen Unterschied von weniger als 0,25 Prozentpunkten ausmacht. Liegt er unter 0,5 Prozentpunkte gibt es eine maschinelle Neuauszählung. Dies könnte beim Rennen um den Gouverneursposten der Fall sein, wo der Republikaner Ron DeSantis und der Demokrat Andrew Gillum nur um 0,47 Punkte auseinanderliegen. Nelson rief bereits am Donnerstag zu Spenden auf, um mögliche Kosten zu decken.

Nelson und Gillum haben inzwischen Fachanwälte angeheuert, die einen etwaigen Prozess einer Neuauszählung begleiten sollen. Gillums Anwalt Barry Richard hatte im Jahr 2000 den Präsidenten George W. Bush vertreten. Schon damals war Florida Schauplatz dramatischer Szenen, als die Stimmen für die Präsidentenwahl zwischen Bush und seinem Widersacher Al Gore nachgezählt werden mussten, was dann wiederum auf Antrag Bushs vom Supreme Court gestoppt wurde. Bush gewann schließlich mit einem Vorsprung von 537 Stimmen. (Manuel Escher, 9.11.2018)