Kurz und Kunasek veröffentlichen russischen Spionagefall beim Militär

Kanzler und Verteidigungsminister hielten um 8:30 Uhr Pressekonferenz ab – Weiteres Vorgehen wird mit europäischen Partnern beraten

Wien – Zu ungewöhnlicher Zeit, nämlich Freitagmorgen um 6:00 Uhr, gaben Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) bekannt, dass sie heute um Punkt 8:30 Uhr eine Pressekonferenz abhalten werden. Dabei ging es um eine Stellungnahme zu einem Spionagefall rund um einen Bundesheerbediensteten. Der kurz Auftritt der türkis-blauen Regierungsmitglieder fand im Kanzleramt statt und lieferte nur wenige Details zu dem Fall.

apa Sebastian Kurz und Mario Kunasek gaben am Freitag eine Pressekonferenz. Sie dauerte knapp acht Minuten.

Denn zuvor hatte unter anderen schon die "Krone" auf ihrer Homepage seit der Früh von einem "modernen Oberst Redl" berichtet, "20 Jahre" lang habe ein Offizier für "Russen spioniert" und "300.000 Euro kassiert".

Russische Spionage inakzeptabel

Unter Berufung auf "Ermittlerkreise" berichtete das Kleinformat, dass sich die Causa konkret rund um einen siebzigjährigen Oberst aus Salzburg drehe, der seine Spitzeltätigkeit für den russischen Geheimdienst bereits in den Neunziger Jahren begonnen haben soll – Kanzler Kurz bestätigte Freitagfrüh, dass seine Tätigkeit bis ins Jahr 2018 angedauert haben soll. Dazu stellte der ÖVP-Chef klar, dass russische Spionage "inakzeptabel" sei.

Reise abgesagt

Sollte sich der Verdacht bestätigen, werde das das Verhältnis zwischen Russland und der Europäischen Union nicht verbessern, so Kurz. In einer ersten Reaktion habe Außenministerin Karin Kneissl jedenfalls den russischen Botschafter in Wien einbestellt sowie eine Russland-Reise abgesagt. Das weitere Vorgehen werde man mit den EU-Partnern beraten.

Der bereits pensionierte Offizier wurde von Kunaseks Generalsekretär bei der Staatsanwaltschaft wegen Paragraf 319 Strafgesetzbuch – Unterstützung eines militärischen Nachrichtendienstes für einen fremden Staat – bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, wie der Verteidigungsminister ausführte. Unter anderem habe sich der russische Geheimdienst für Österreichs Waffensysteme interessiert, so Kunasek. Dazu lobte der Minister die rasche Arbeit des Abwehramts seit Auffliegen des Verdachts.

Kaum Fragen zugelassen

In der äußerst kurzen Pressekonferenz waren nur wenige Fragen zugelassen, laut STANDARD-Informationen haben deutsche Geheimdienstler die Republik auf die Causa aufmerksam gemacht. (Nina Weißensteiner, Fabian Schmid, 9.11.2018)