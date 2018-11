Trump will Asylanträge von illegal Eingewanderten untersagen

Asyl soll nur noch von Menschen beantragt werden können, die an einem offiziellen Übergang die Grenze zu den USA überqueren

Washington – Künftig sollen Menschen in den USA nur noch Asyl beantragen können, wenn sie an einem offiziellen Übergang die Grenze zu den USA überqueren. Das teilte das Heimatschutzministerium am Donnerstag mit. Demnach werde US-Präsident Donald Trump die neue Regelung in Kürze unterzeichnen. Am Freitag soll eine Erklärung Trumps dazu folgen.

Trump hatte vergangene Woche einen Präsidentenerlass für eine Verschärfung des Asylrechts angekündigt. Er bezeichnete es als "absolut legal", Asylanträge von Menschen zu untersagen, die illegal ins Land gekommen sind. Experten erwarten allerdings, dass der Erlass vor Gericht angefochten wird.

Die US-Einwanderungsgesetze sehen bislang vor, dass Asyl sowohl an den offiziellen Grenzübergängen als auch auf US-Gebiet beantragt werden kann. Alle Menschen, auch Nicht-US-Bürger, haben dem "due process"-Prinzip zufolge Anspruch auf ein rechtsstaatliches Verfahren – auch auf die Anhörung ihres Asylgesuchs, unabhängig davon, ob ihre Anwesenheit rechtmäßig oder unrechtmäßig ist.



Vor den Kongresswahlen am Dienstag hatte Trump seine Rhetorik gegen Einwanderer zuletzt weiter verschärft, regelmäßig warnte er vor einer angeblichen "Invasion". Anlass sind tausende hauptsächlich aus Honduras stammende Migranten, die sich derzeit auf dem Weg in Richtung USA befinden. (APA, red, 8.11.2018)