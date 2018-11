"Bonito" und "Sargo": Hinweise auf zwei neue Google-Smartphones

Aktuelles App-Update liefert interessante Spuren – Zumindest eines davon wohl ein Mittelklassegerät

Die Pixel-Reihe hat eine Kehrtwende in Googles Smartphone-Strategie gebracht. Der Fokus auf den Premiumbereich resultiert dabei nicht zuletzt in deutlich höheren Preisen im Vergleich zu früheren Nexus-Smartphones. Nun gibt es aber Anzeichen dafür, dass Google sein Portfolio erweitern möchte.

Spurensuche

Laut einem aktuellen Bericht von Android Police dürfte Google derzeit gleich an zwei neuen Smartphones arbeiten. Dies lässt sich aus Codehinweisen in der aktuellsten Version von ARcore schließen. Das Augmented-Reality-Framework ist ein recht zuverlässiger Quell für solche Informationen, findet sich hier doch eine Liste an unterstützten Geräten – und darunter eben auch welche, die noch gar nicht veröffentlicht wurden.

Konkret handelt es sich dabei um zwei Geräte, die unter den Codenamen "Bonito" und "Sargo" geführt werden. Damit passen sie mit der üblicherweise auf Meeresbewohner fokussierten Namensgebung von Google zusammen. Vor allem aber ist der Name "Bonito" schon vor einigen Monaten einmal durch die Presse gegeistert: So hieß es damals, dass Google unter diesem Codenamen das erste Mittelklassegerät für die Pixel-Reihe sein soll. Ausgestattet mit einem Snapdragon 710 sei es für einen Launch im ersten Halbjahr 2019 bestimmt.

Spekulationen

Eine offizielle Bestätigung ist all dies natürlich nicht, bei Android Police spekuliert man aber, dass "Sargo" eine kleinere Variante von "Bonito" sein könnte. Unklar bleibt bei all dem, ob diese Geräte überhaupt für westliche Märkte bestimmt sind. So war im Vorjahr von einem Geräte die Rede, das vor allem für aufstrebende Länder wie Indien gedacht ist. (apo, 8.11.2018)