Abbruch der Metaller-KV-Verhandlungen, Warnstreiks ab Montag

Wenn es die Spitzen der Sozialpartnerschaft übers Wochenende nicht noch verhindern, gibt es am Montag Warnstreiks in der Metallindustrie. Mangels Bewegung hat die Gewerkschaft die Lohnrunde abgebrochen

Wien – Die Metaller haben die Weichen am Donnerstagabend auf Arbeitskampf gestellt. Nach acht Stunden des Feilschens um einen neuen Kollektivvertrag haben die Arbeitnehmervertreter rund um Metallgewerkschaftschef Rainer Wimmer und Karl Dürtscher von der Privatangestelltengewerkschaft GPA gegen 21.30 Uhr den Verhandlungstisch im Hilton-Hotel am Wiener Handelskai verlassen.

Eine Stellungnahme gab es zunächst nicht. Aber die Zeichen standen klar auf Abbruch der Herbstlohnrunde – und Arbeitskampf. Einige Mitglieder der gut 20-köpfigen Verhandlungsgemeinschaft aus Gewerkschaftern und Betriebsräten der Metallindustrie-Unternehmen hatten den Daumen nach unten gedreht, als sie in die bereitstehenden Autos stiegen, um zu Beratungen in die ÖGB-Zentrale ein paar Häuser weiter zu fahren. "Es gibt Brösel", murmelte ein Betriebsrat der Voestalpine.

Auf zu Warnstreiks

Am Montag sollen nun erste Warnstreiks in metallverarbeitenden Betrieben abgehalten werden, wie es im Drehbuch der Eskalation vorgesehen ist. Die Dramaturgie sieht, wie berichtet, erste stundenweise Warnstreiks in Betrieben der metalltechnischen Industrie vor. Parallel dazu soll mit der Fahrzeugindustrie für deren rund 34.700 Beschäftigte ein Lohn- und Gehaltsabschluss verhandelt werden. Am Dienstag sind Gespräche mit den Eisen- und Stahlerzeugern für deren rund 17.000 Mitarbeiter anberaumt, für die in fünf Gesprächsrunden ebenfalls noch kein Abschluss erzielt wurde.

Was die Kampfbereitschaft betrifft, sind die Arbeitnehmer offenbar nicht ganz einig. Besonders bei einigen Voestlern sei die Bereitschaft zum Arbeitskampf nicht sehr ausgeprägt, verlautet aus der Verhandlungsgemeinschaft. In der Aufzugsbranche hingegen drängt man vehement auf Arbeitsniederlegungen.

Rückschritte statt Fortschritte

Über die Gründe für die Eskalation gab es nur rudimentäre Angaben. "Wir werden nicht ernst genommen", echauffierte sich Wimmer. Die Industriebosse hätten bereits Zugesagtes wieder zurückgenommen, etwa Geldzuschläge für Arbeit in der dritten Schicht, also zu belastenden Arbeitszeiten, oder Lehrlingszuschläge. "Nach 40 Stunden gab es Rückschritte statt Fortschritte und ein Angebot von 2,3 Prozent – bei vollen Auftragsbüchern. Das ist in Wirklichkeit eine Verarschung."

Die Arbeitgeber rund um Chefverhandler Johannes Collini vom gleichnamigen Voralberger Unternehmen und Sprecher Christian Knill reagierten mit Unverständnis. Man habe ein "faires Angebot" gemacht, ein umfassendes Paket geschnürt, das eine Erhöhung um 2,7 Prozent enthalten habe. Inklusive rahmenrechtlicher Vereinbarungen hätte die Erhöhung der Löhne und Gehälter rund 3,5 Prozent ausgemacht. "Was daran zu wenig sein soll, verstehe ich nicht", sagte Knill. Nur in einem Punkt sei man nicht einig geworden, räumte er ein. Den Streik nehme man in Kauf. Aber man sei bereit für weitere Verhandlungen und warte auf die Rückkehr der Gewerkschaft an den Verhandlungstisch, hieß es. Blicken ließ sich von den sonst angriffigen Unternehmern sonst niemand.

Die fünf Fachverbände verhandeln, wie berichtet, sehr zum Ärgernis der Gewerkschaft seit Jahren nicht mehr in der Globalrunde, sondern getrennt nach Fachverbänden. Die Speerspitze geben die Metallverarbeiter und Maschinenbauer, Sie sind mit rund 133.000 Beschäftigten der größte Einzelverband innerhalb der gesamten Metallindustrie mit insgesamt 192.000 Beschäftigten. (Luise Ungerboeck, 8.11.2018)