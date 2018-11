Zimmerpflanzen: Wie grün ist Ihr Zuhause?

Die einen haben einen Dschungel im Wohnzimmer, die anderen Mühe, eine kleine Topfpflanze am Leben zu halten. Zu welcher Sorte gehören Sie?

Sie sehen schön aus und verbessern nachweislich das Raumklima, indem sie den Sauerstoffgehalt erhöhen und die Luft befeuchten – eine Wohltat bei trockener Heizungsluft, aber auch bei sengender Hitze im Sommer. Die Rede ist von Zimmerpflanzen.

Im Winter ist das Grün im Wohnzimmer zudem eine wohltuende Abwechslung zum grauen Winterwetter und den kahlen Bäumen vor dem Fenster. Dass es Topfpflanzen-Liebhaber en masse gibt, zeigt nicht zuletzt ein Blick auf die Foto-Plattform Instagram. Unter den Hashtags #houseplants oder #indoorplants teilen Nutzer ihre grünen Wohnzimmer.

Viele haben aus den netten Deko-Objekten längst ein Hobby gemacht. Sie sehen es als ihre Aufgabe, sich um ein lebendes Etwas kümmern. Zumal das auch nicht immer eine leichte Aufgabe ist.

Hier kommen nun all jene ins Spiel, die keinen grünen Daumen haben. Sie fragen sich: Was geschieht mit den Pflanzen, wenn man im Urlaub ist? Unregelmäßiges und falsches Gießen oder zu wenig Licht war wohl schon der Todesstoß für so manche Pflanze. Zudem: Auch an Ungeziefer oder Schimmel in der Erde sind viele Hobby-Gärtner schon gescheitert. Vielen ist schlichtweg das Gartln im Freien lieber. Topfpflanzen müssen bekanntlich ja in geschlossenen Räumen ihr Dasein fristen, davon wusste auch schon Josef Hader ein Lied zu singen.

propetz

Haben Sie Topfpflanzen?

Verschönern Sie sich den Winter mit grünen Indoor-Pflanzen? Ist Ihr Wohnzimmer ein Dschungel, oder tun Sie sich schwer, Pflanzen am Leben zu halten? Wie viel Pflege brauchen Ihre Pflanzen? Müssen sie auch mal lange Durststrecken ertragen? Merken Sie, dass die Zimmerpflanzen das Raumklima verbessern? (bere, 13.11.2018)