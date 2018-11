Weber mit großer Mehrheit zum EVP-Spitzenkandidaten gekürt

Der deutsche Christsoziale setzte sich gegen den finnischen Ex-Premier Stubb durch

Helsinki – Europas Christdemokraten und Konservative werden mit dem aus Bayern stammenden Fraktionschef im EU-Parlament, Manfred Weber, als Spitzenkandidat in die EU-Wahl 2019 gehen. Der CSU-Politiker wurde beim Wahlkongress der Parteifamilie der Europäischen Volkspartei (EVP) am Donnerstag in Helsinki mit großer Mehrheit gewählt.

Weber bekam in der Stichwahl gegen den früheren finnischen Premierminister Alexander Stubb 79 Prozent der Delegiertenstimmen. Er könnte damit der nächste Präsident der EU-Kommission nach Jean-Claude Juncker werden, sollte die EVP die Wahl im Mai 2019 gewinnen, was als sehr wahrscheinlich gilt.

Das EU-Parlament besteht darauf, dass nur Personen an die Spitze der Kommission gewählt werden, die sich vorher als Spitzenkandidaten einer Parteifamilie den Wählern gestellt haben. (Thomas Mayer aus Helsinki, 8.11.2018)