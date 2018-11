Brexit-Deal soll "in den nächsten Tagen" stehen

Die EU-Spitzen bereiten sich auf einen Sondergipfel vor. Die britische Premierministerin May setzt auf Zeitgewinn und einen vorläufigen Verbleib in der Zollunion

Helsinki – Die Verhandlungen der EU-27 mit der britischen Regierung stehen offenbar unmittelbar vor einem positiven Abschluss. Bereits "in den nächsten Tagen" könnte es zwischen EU-Verhandler Michel Barnier und seinem Gegenüber in London eine Einigung geben, hieß es am Donnerstag aus Kreisen der EU-Kommission am Rande des Wahlkongresses der Europäischen Christdemokraten in Helsinki.

Demnach würde nach Informationen des STANDARD bereits am kommenden Montag der Vertrag zum britischen EU-Austritt per 29. März vorliegen, der dann von den Staats- und Regierungschefs noch einstimmig bestätigt werden muss.

Premierministerin Theresa May könnte unmittelbar daran anschließend am Dienstag ihr Kabinett darüber informieren, wie sie bisher offene Fragen wie das Grenzregime in Irland zu lösen gedenkt. Dieses Problem soll durch Zeitgewinn gelöst werden. Demnach bietet die EU den Briten an, dass nicht nur Nordirland, sondern das gesamte Vereinigte Königreich mindestens ein Jahr länger in der Zollunion verbleibt.

Irland-Grenze soll offen bleiben

Somit würde sich eine "harte Grenze" auf der Irischen Insel vermeiden lassen. Bereits vor einem Jahr war man übereingekommen, dass Großbritannien nach dem Austritt für eine Übergangszeit von 21 Monaten bis Ende 2020 die Verpflichtungen als EU-Mitglied beibehält – auch als bedeutender Nettozahler ins EU-Budget. Warenkontrollen könnten in England durchgeführt werden. Zwischen Nordirland und der Republik Irland im Süden als EU-Mitgliedsstaat würde wie bisher eine offene Grenze bestehen bleiben.

Langfristig soll das Grenzproblem durch ein umfassendes Freihandelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien gelöst werden, nach dem Vorbild des EU-Vertrags mit Kanada (Ceta). Sollte der Deal Anfang nächster Woche klappen, würde der Ständige Präsident des Europäischen Rates, Donald Tusk, für den 25. November einen EU-Sondergipfel einberufen, am Wochenende, um Irritationen an den Finanzmärkten zu vermeiden. Pläne, einen solchen bereits am 17. November in Brüssel abzuhalten, wurden nach STANDARD-Informationen inzwischen wieder verworfen, weil die Zeit bis dahin zu knapp wäre und Barnier gemäß dem Auftrag der Regierungschefs vom letzten Gipfel im Oktober die Sache fertig unter Dach und Fach bringen soll. (Thomas Mayer aus Helsinki, 8.11.2018)