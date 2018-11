San Antonio unterliegt nach Kaltstart in Miami

Popovich wechselte in fünfter Spielminute gesamte Startformation aus – Pöltl mit drei Punkten und vier Rebounds

Miami / San Antonio – Mit einer nicht alltäglichen Maßnahme hat Gregg Popovich am Mittwoch auf einen Kaltstart der San Antonio Spurs bei Miami Heat in der NBA reagiert. Der Coach wechselte nach 4:22 Minuten beim Stand von 4:15 die gesamte Startformation aus. Genützt hat es letztlich nichts: Der fünffache Champion unterlag beim dreifachen Meister in Florida 88:95.

Von der "Strafaktion" des Cheftrainers profitierte zumindest Jakob Pöltl: Der Center aus Wien war einer aus dem Quintett, das eingewechselt wurde.

Pöltl bilanzierte bei seinem siebenten Saisoneinsatz mit drei Punkten und vier Rebounds. Er bekam 12:23 Minuten Spielzeit. Topscorer der Texaner war Guard Patty Mills (20). Bei Miami überzeugte Center Hassan Whiteside mit 29 Zählern und 20 Rebounds.

Die Spurs mussten weiterhin auf Forward Rudy Gay (Fersenprobleme) verzichten. Dafür gab Aufbauspieler Derrick White in Miami sein Saisondebüt. Er hatte zuletzt ebenfalls an einer Fersenblessur laboriert. Nächster Gegner San Antonios sind am Samstag im heimischen AT&T Center die Houston Rockets. (APA, 8.11.2018)

Ergebnisse

Miami Heat – San Antonio Spurs (Jakob Pöltl/3 Punkte) 95:88

Utah Jazz – Dallas Mavericks 117:102

Cleveland Cavaliers – Oklahoma City Thunder 86:95

Orlando Magic – Detroit Pistons 96:103

Atlanta Hawks – New York Knicks 107:112

Memphis Grizzlies – Denver Nuggets 89:87

New Orleans Pelicans – Chicago Bulls 107:98

Sacramento Kings – Toronto Raptors 105:114

Los Angeles Lakers – Minnesota Timberwolves 114:110

Indiana Pacers – Philadelphia 76ers 94:100