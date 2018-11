Hollywood-Stern von Trump demoliert: Geldstrafe und ein Tag Haft

24-jährige Mann zu 20 Tagen Sozialarbeit verurteilt

Washington/Hollywood – Nach dem Demolieren von Donald Trumps Stern auf dem "Walk of Fame" ist ein Kalifornier wegen mutwilliger Beschädigung zu einem Tag Haft und zu einer Geldstrafe von umgerechnet rund 8000 Euro verurteilt worden. Nach Mitteilung der Staatsanwaltschaft in Los Angeles am Mittwoch muss der 24-jährige Mann zudem 20 Tage Sozialarbeit verrichten und sich einer Therapie unterziehen.

Er steht drei Jahre lang unter Bewährungsauflagen. Laut Anklage hatte der Mann am 25. Juli die Sternen-Plakette auf dem Hollywood Boulevard mit einer Spitzhacke zertrümmert. Er stellte sich später der Polizei. Der beschädigte Stern wurde rasch wieder ausgebessert. Dem Täter drohten zunächst bis zu drei Jahre Haft. Der Mann räumte jedoch vor Gericht seine Schuld ein, im Gegenzug kam er mit einer geringeren Strafe davon.

Trump hat die Plakette 2007 für seine Fernsehsendungen erhalten. Der "Walk of Fame" mit mehr als 2600 Sternen im Zentrum Hollywoods ehrt Verdienste im Showgeschäft. (APA/dpa, 8.11.2018)