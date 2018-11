Samsung stellt Smartphone mit faltbarem Display vor

Name wurde noch nicht enthüllt – Massenproduktion startet bald – auch andere Hersteller arbeiten bereits daran

Seit Jahren beklagen Nutzer die fehlende Innovation bei Smartphones: Während sich die Hardware und Software stetig verbessert, scheinen die meisten Konsumenten trotzdem kaum Anreiz dafür zu finden, ein Upgrade durchzuführen. Einer aktuellen Studie zufolge behalten Nutzer ihr Gerät im Durchschnitt länger als in den Vorjahren.

Das will Samsung nun ändern: Das Unternehmen hat bei der Samsung Developer Conference erstmals einen funktionierenden Prototyp eines Smartphones mit faltbaren Bildschirm vorgestellt. Viel gezeigt wurde nicht, das neue Handy wurde weitgehend im Dunkeln gehalten, da eine offizielle Präsentation für Kunden noch bevorsteht.

foto: screenshot/youtube Das Gerät im geöffneten Zustand.

Entwickler aufmerksam machen

Bei der Vorstellung ging es primär darum, Entwickler auf das Smartphone aufmerksam zu machen, um rechtzeitig Feedback einzuholen. Da es sich um ein neuartiges Produkt handelt, sind Programmierer gefragt, um Apps anzupassen, sodass diese problemlos sowohl im gefalteten wie auch im offenen Zustand funktionieren. "Ich würde Probleme bekommen, wenn ich alles herzeigen würde", sagte Justin Deniver, Chef der Marketingabteilung der Handysparte des Unternehmens.

foto: screenshot/youtube Das Gerät beim Falten.

Samsung bezeichnet den neuen Bildschirm als "Infinity Flex Display". Es löse das Problem, dass ein Display nur die Größe haben kann, wie das Gerät selbst. Deniver sagte, der Bildschirm bestünde aus Polymer, da Glas zu fest sei, um faltbar zu sein. Es sei möglich, das Gerät problemlos "hunderttausendfach" zu falten. Neben faltbaren Displays wies er auch auf drehbare und dehnbare Bildschirme, an denen Samsung bereits arbeite.

Zwei Bildschirme

Das neue Gerät, dessen Name noch nicht enthüllt wurde, hat zwei Bildschirme – einen kleinen, regulären auf der Außenseite, um es wie ein herkömmliches Smartphone zu nutzen, und einen größeren auf der Innenseite, welches erlaubt, es wie ein Tablet zu verwenden. Vorherigen Leaks zufolge soll das innere Display in entfaltenem Zustand 7,29 Zoll groß sein, das kleinere 4,58 Zoll.

foto: screenshot/youtube Das Gerät im geschlossenen Zustand.

Konkurrenz arbeitet an vergleichbaren Geräten

Die Massenproduktion soll in den kommenden Monaten starten. Somit wird es noch eine Weile dauern, bis Samsungs Gerät auf den Markt kommt – ein genaues Datum gab Deniver nicht an. Samsung ist mit der Produktion nicht alleine: Chinesische Hersteller wie Huawei und Xiaomi arbeiten bereits an Handys mit ähnlicher Technologie. Microsoft arbeitet an eine Art "digitales Notizbuch", dem Pocket Surface.

Und während Samsung zwar der erste große Hersteller ist, der ein faltbares Smartphone vorstellt, war das Start-Up Royole, welches kürzlich den Flexpai vorgestellt hat, etwas schneller. Das Gerät soll ersten Testern zufolge aber nicht so gut funktionieren wie ein modernes Flaggschiff. Das will Samsung noch vor der Veröffentlichung sicherstellen. Das Unternehmen hat im heurigen Jahr mit schwächelnden Verkaufszahlen zu kämpfen und seinen Abstand zur Konkurrenz, vor allem aus China, stark verringert. (muz, 7.11.2018)