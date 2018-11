US-Justizminister Jeff Sessions tritt auf Trumps Aufforderung zurück

Sein Chief of Staff Matthew G. Whitaker übernimmt – nach viel Kritik von Trump

Washington – US-Justizminister Jeff Sessions wird abgelöst. US-Präsident Donald Trump kündigte am Mittwoch an, die Amtsgeschäfte würden zunächst von Sessions Stabschef Matthew G. Whitaker übernommen. Ein Nachfolger als Justizminister werde zu einem späteren Zeitpunkt nominiert.

Die Ablöse folgt unmittelbar auf die Midterms, also die Zwischenwahlen in den USA. Eine Ablöse Sessions' stand schon seit Monaten im Raum, Trump hatte angekündigt gehabt, bis nach den Midterms auf seine Entscheidung zu warten.

Trump gab Sessions' Abgang wie gewohnt per Twitter bekannt. Er bedankte sich in einem Tweet für seine Dienste.

Sessions erklärte in einem Brief, dass er seinen Rücktritt angeboten hat, nachdem ihn der Präsident darum gebeten hatte.

Session erklärt seinen Rücktritt.

Der Ex-Justizminister galt als Verfechter von Sonderermittler Robert Muellers Untersuchungen zu möglichen Wahl-Einmischungen von Seiten Russlands in den Präsidentschaftswahlkampf 2016 – zu Gunsten Trumps. Sessions wurde dadurch wiederholt zum Ziel harscher Kritik von Trump.

Steter Dorn im Auge

Als oberster Chefankläger hatte Sessions die Aufsicht über das FBI und wäre damit eigentlich auch für die Untersuchung von Sonderermittler Robert Mueller zuständig gewesen, der prüft, ob es bei den mutmaßlich russischen Einflussversuchen auf die Wahl 2016 geheime Absprachen zwischen Moskau und Trumps Wahlkampflager gab.

Sessions hatte sich während des Wahlkampfes mit dem damaligen russischen Botschafter in Washington, Sergej Kisljak, getroffen. In einer Anhörung vor dem Senat verneinte er dies aber, obwohl er unter Eid stand. Deswegen hält er sich aus den Russland-Ermittlungen heraus – was Trump massiv missfällt. Der Präsident hatte den Justizminister sogar auf Twitter dazu gedrängt, die Untersuchung zu beenden.

"Zeitpunkt verdächtig"

Der Zeitpunkt der Entlassung sei verdächtigt, reagierte der Fraktionsführer der Demokraten im US-Senat, Chuck Schumer, auf den Abgang. Er warnte, dass, wer auch immer Nachfolger werden würde, dürfe sich nicht in die Ermittlungen von Mueller einmischen.

Trumps Republikaner hatten bei den Wahlen am Dienstag ihre Kontrolle über das Repräsentantenhaus an die Demokraten verloren, ihre Mehrheit im Senat aber behauptet. Der Präsident erklärte in einer Pressekonferenz am Mittwoch, dass Personalwechsel nach den Midterms normal seien. (Reuters, APA, red, 7.11.2018)