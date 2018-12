Ich habe versucht, Kleidung fair zu kaufen – ganz ehrlich, es nervt

Ich seufze und beginne laut nachzudenken. "Immer gut einzukaufen – für mich heißt das faire Kleidung aus ärmeren Ländern – erscheint mir unmöglich. Was kann ich also tun? Mir Mühe geben, darauf achten, in bestimmte Geschäfte gehen, nach dem GOTS-Zertifikat suchen, dort nicht immer finden, was ich brauche, wenn ich in Mainstream-Läden einkaufe, kundtun, dass mir nicht egal ist, wie sie produzieren?"

Bei Green Ground kaufe ich eine Hose für 109 Euro, das finde ich okay, zwei T-Shirts für 30 Euro, auch damit kann ich leben, eine Boxershort für 20 Euro, was mir viel zu teuer ist, ich brauche eigentlich mehrere, es ist die einzige in meiner Größe. Bei H&M hätte ich dafür vier bekommen – und sie wären auch lagernd gewesen.

Ich suche faire Mode, die in ärmeren Ländern produziert wird. Dass das gar nicht so einfach ist, habe ich in den vergangenen Wochen gelernt. Zwar finde ich in anderen Läden – Green Ground, online im Avocadostore – erschwinglichere Kleidung und kaufe sie auch. Ein T-Shirt für 20 Euro, eines für 30, einen verbilligten Hoodie für 35.

Ich schlucke. Schon wieder. Seit ich mich mit dem Thema befasse, fällt mir das immer wieder auf. Zuerst las ich in einem Magazin von einem Label, das wegen der schlechten Arbeitsbedingungen in ärmeren Ländern nur mehr in Europa produzieren lässt. Fashion-Bloggerinnen empfehlen lokal produzierte Ware, die deutsche Marke Trigema produziert nur in Deutschland und ist stolz darauf.

Ich frage nach, "all unsere Kleidung wird in Europa produziert", sagt mir eine Verkäuferin. "Zerum will keine menschenunwürdige Produktion."

Ich habe also ein paar Zertifikate im Kopf, die Expertinnen gut finden. Damit kann ich arbeiten. Die Hose, die ich gekauft habe, ist von Nudie Jeans, sie trägt das GOTS-Siegel. Immerhin. Ich gehe zu Zerum, einem kleinen, schicken Laden in der Kirchengasse mitten in Wiens Bobo-Bezirk Neubau. Das Label sagt von sich, dass es nur faire Mode verkauft.

Jacinta FitzGerald, eine Beraterin für faire Mode, empfiehlt mir noch C2C, Cradle To Cradle , das verlässlich und verbreitet ist. Sie hat mir außerdem eine Einordnung zu populären Zertifikaten geschickt, Sie finden Sie unterhalb des Textes – ich lasse sie hier weg, weil ich nicht will, dass Sie am Ende so verwirrt sind wie ich. ( Auch diese Einordnung hilft. )

Weil die Bedingungen aber so schlecht sind und Unfälle und NGOs viele darauf aufmerksam gemacht haben, ist mittlerweile eine gar nicht so kleine Gegenbewegung entstanden. In Linz fand im Oktober die Messe Wear Fair statt , die laut Eigenangabe 14.000 Menschen besuchten. 100 faire Modefirmen stellten aus.

Sich "fair" kleiden, was soll das überhaupt sein? Im Rahmen dieser Serie habe ich mich zuletzt mit der Textilindustrie auseinandergesetzt ( zu Teil eins und zwei ). Sie produziert großteils in Asien, die Bedingungen vor Ort sind für Menschen und Umwelt oft schrecklich, es sind aber immerhin Jobs, in armen Ländern nicht unwesentlich.

Sie lesen alles gut? , eine Serie, in der ich über eine bessere Welt nachdenke. Ich will lernen, welchen Beitrag ich leisten kann. Melden Sie sich für meinen kostenlosen Newsletter an – ich halte Sie auf dem Laufenden.

In einer Stunde machen die Läden zu, ich habe eigentlich keine Zeit und auch keine Lust, eine Hose brauche ich jetzt aber trotzdem. In den vergangenen Tagen habe ich über faire Mode gelesen, eine Bekannte hat mir Turek empfohlen, einen Laden an der Mariahilfer Straße in Wien. Auf dem Weg schaue ich schnell rein, probiere eine, eine zweite, der Schnitt gefällt mir, sie sitzt. 140 Euro!

Eine Übersicht über Zertifikate (die mir Jacinta FitzGerald zusammengestellt hat):

"I am listing the most common here with GOTS and C2C being the most substantial and recognised."

GOTS , Global Organic Textile standard, which certifies an organic product from cultivation right through the supply chain to finsihed product, ensuring no toxic chemicals are used along with criteria for water, emissions, waste, energy and labour standards.

, Global Organic Textile standard, which certifies an organic product from cultivation right through the supply chain to finsihed product, ensuring no toxic chemicals are used along with criteria for water, emissions, waste, energy and labour standards. Cradle to Cradle – which assess final product and all components as safe to humans and the environment.

– which assess final product and all components as safe to humans and the environment. Fairtrade – an independent consumer guarantee underpinned by social, economic and environmental standards.

– an independent consumer guarantee underpinned by social, economic and environmental standards. Oeko Tex 100 – ensuring final product is free from harmful chemicals

– ensuring final product is free from harmful chemicals Bluesign – ensuring no toxic chemicals enter the supply chain at all right from the beginning

– ensuring no toxic chemicals enter the supply chain at all right from the beginning Blue Angel – environment-related label for products and services. It focuses on health and safety and environmental impact. See article below.

– environment-related label for products and services. It focuses on health and safety and environmental impact. See article below. Global recycle Standard – Recycled Input materials, Social & Environmental Principles, Chemicals involved in processing are all covered

– Recycled Input materials, Social & Environmental Principles, Chemicals involved in processing are all covered Responsible Wool Standard – ensures wool is sourced from farms that respect the 5 freedoms of the animals and practice good farming practices

– ensures wool is sourced from farms that respect the 5 freedoms of the animals and practice good farming practices Responsible Down Standard – Down and feathers from ethically treated geese, ducks, and other domestic waterfowl.

Wie ich recherchiert habe

Stefan Robbrecht-Roller von Südwind war sehr geduldig mit mir und hat sich viel Zeit am Telefon genommen. Johanna Weiermann, eine Beraterin für Fair Fashion (und eine Freundin von mir), ist mir bei der Recherche zur Seite gestanden, genau wie Jacinta FitzGerald, die Hersteller für das "Project Just" screente. Aus den Recherchen für die anderen Teile habe ich viel für diesen Artikel mitgenommen, danke an Elke Schüßler von der JKU Linz, an Mushfiq Mobarak von der Yale University und an Nunu Kaller von Greenpeace.

Wenn Sie sich weiter informieren möchten

Schauen Sie sich die Netflix-Doku "The True Cost" an. Sie veranschaulicht das Problem toll, auch wenn sie den positiven Effekten der Industrie zu wenig Aufmerksamkeit schenkt. Wenn Sie nicht gleich eineinhalb Stunden damit verbringen wollen, John Oliver hat eine sehr gute Episode zur Modeindustrie aufgenommen (15 Minuten).

