Profiboxer Marcos Nader: "Die heftigeren Watschen gibt's im Leben"

Der zweimalige Europameister Marcos Nader spricht über seine Rückschläge, sein Comeback und seine Ziele. Ein STANDARD-Interview

der standard

Bis vor dreieinhalb Jahren galt Marcos Nader als Hoffnungsträger des Boxsports in Österreich. Nachdem er 2014 seinen EM-Titel nicht verteidigen konnte und daran scheiterte, sich für die olympischen Spiele in Rio zu qualifizieren, kämpfte er lange mit Motivationsproblemen. Im April 2018 feierte Nader sein Comeback. Jetzt will er seine Karriere wiederaufbauen – sein Ziel: ein weiterer EM-Titel. (Julia Gruber, 9.11.2018)