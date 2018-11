E-Scooter: Gefahr auf zwei Rädern

Die simple Handhabung der E-Scooter in Kombination mit gefälliger Übermotorisierung und laxer Regulierung ist geradezu eine Einladung für schwere Unfälle

Die letzte Meile ist ein potenzielles Milliardengeschäft, das in den vergangenen Jahren mehrere interessante Beförderungskonzepte hervorgebracht hat. Nach Fahrradsharing-Diensten erobern nun stationslose E-Scooter die Großstädte. In Wien kann man sich etwa per Smartphone gleich bei drei großen Anbietern anmelden und gegen eine Leihgebühr sofort Fahrt aufnehmen. Einzige Voraussetzung: Man findet eines von hunderten zumeist im Zentrum verteilten Gefährten und ist volljährig. Bei einem Höchsttempo von 25 km/h ist man dann in Windeseile von der U-Bahn-Station aus bei der Uni, dem gewünschten Lokal oder daheim angekommen.

Der Haken: Die Lenker sind Menschen. Menschen, die elektrisch beschleunigt zu Projektilen im Straßenverkehr werden. Die emotional befreit von Verkehrsregeln gegen Einbahnen flitzen, sowieso schon viel zu knapp bemessene Radwege belasten und deshalb gern auf Gehsteige ausweichen. So war es nur eine Frage der Zeit, bis ein Kind niedergefahren wird oder ein E-Scooter-Lenker im Wienfluss landet. Die Gefahrenquelle Mensch gilt gewiss auch für jedes andere menschlich gesteuerte Vehikel, doch die simple Handhabung in Kombination mit gefälliger Übermotorisierung und laxer Regulierung ist geradezu eine Einladung für schwere Unfälle.

Sollten sich E-Scooter dauerhaft etablieren, ist zudem die Frage, wie sie langfristig das Stadt- und Gesellschaftsbild verändern werden. Das Obike-Fiasko mit letztlich tausenden ungenutzten Leihfahrrädern sollte ein Warnzeichen sein. Ein anderes ist die gesundheitlich und wirtschaftlich dramatische Überfettung der Bevölkerung. Die letzten paar Hundert Meter mögen für Mobilitätsunternehmen ein Milliardengeschäft versprechen. Für viele Menschen sind sie aber auch die letzten Meter, auf denen sie sich überhaupt noch selbst bewegen. (Zsolt Wilhelm, 8.11.2018)