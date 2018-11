Graz bekommt dritte Gondelbahn über den Plabutsch zum Thalersee

Damit soll man in sechs Minuten am Gipfel und in weiteren neun Minuten am See sein.

Graz – Eine ganzjährig betriebene Gondelbahn auf den rund 750 Meter hohen Plabutsch im westlichen Grazer Bergland soll den Grazer Westen als Naherholungsgebiet aufwerten. Am Mittwoch haben Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) und Vizebürgermeister Mario Eustacchio (FPÖ) die Pläne zur Seilbahn über den Plabutsch bis zum Thalersee vorgestellt. Die Kosten wurden auf rund 35 Millionen Euro geschätzt.

Bis zum Jahr 1971 führte von einer Talstation in Graz-Gösting ein Sessellift auf den Plabutsch. Ab 2022 soll man mit einer Gondelbahn auf den Hügelzug, der die steirische Landeshauptstadt im Westen begrenzt, hinaufschweben können: in sieben Minuten bis zur Bergstation am westlichen Grazer Hausberg und in weiteren neun Minuten bis zum Thalersee in der Nachbargemeinde Thal (Bezirk Graz-Umgebung). Pro Stunde sollen bis zu 1.600 Personen befördert werden können. (APA, 7.11.2018)