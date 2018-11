Bombenalarm wegen Gürtelschnalle am Bahnhof von Barcelona

Züge wurden geräumt, es kam zu Verspätungen im Bahnverkehr

Madrid/Barcelona – Eine Gürtelschnalle in Form einer Handgranate hat einen Großalarm und Zugverspätungen bei der spanischen Bahn ausgelöst. Auf dem Bahnhof von Barcelona wurden am Mittwoch zwei Hochgeschwindigkeitszüge evakuiert, nachdem Sicherheitsleute beim Durchleuchten von Gepäck laut Polizei ein Objekt entdeckt hatten, "bei dem es sich um einen explosiven Gegenstand handeln könnte".

Nachdem die geräumten Züge ergebnislos durchsucht worden waren, wurde die Polizei in Madrid gewarnt, weil sich der verdächtige Koffer samt seinem Besitzer offenbar an Bord eines Zuges in Richtung der spanischen Hauptstadt befand, wie ein Sprecher berichtete. In Madrid richtete die Polizei ein Sperrgebiet rund um einen Bahnsteig des Bahnhofs Atocha ein. Bei Eintreffen des Zuges wurde das gesamte Gepäck an Bord durchsucht und schließlich die granatenförmige Gürtelschnalle gefunden. (APA, 7.11.2018)