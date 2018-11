Heimsieg nach Penaltyschießen für Vanek-Club Detroit

Österreicher weiterhin verletzt

Detroit – Die Detroit Red Wings ohne den verletzten Thomas Vanek haben am Dienstag in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL einen 3:2-Sieg nach Penaltyschießen gegen die Vancouver Canucks gefeiert. Für die New Jersey Devils geht es weiter bergab. Sie unterlagen 3:7 bei den Ottawa Senators und sind nach der siebenten Niederlage in den vergangenen neun Spielen Letzter der Metropolitan Division. (APA, 7.11.2018)

NHL-Ergebnisse vom Dienstag:

Detroit Red Wings (ohne Vanek/verletzt) – Vancouver Canucks 3:2 n.P.

Toronto Maple Leafs – Vegas Golden Knights 3:1

New York Rangers – Montreal Canadiens 5:3

Columbus Blue Jackets – Dallas Stars 4:1

Ottawa Senators – New Jersey Devils 7:3

Tampa Bay Lightning – Edmonton Oilers 5:2

St. Louis Blues – Carolina Hurricanes 4:1

Los Angeles Kings – Anaheim Ducks 4:1

San Jose Sharks – Minnesota Wild 4:3