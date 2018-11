SPÖ-Gemeinderat verewigte sich in Steyrer Stadtpflaster

Bürgermeister lässt Buchstaben wieder herausmeißeln

Steyr – Seinen Namen auf dem Stadtplatz von Steyr verewigen – diesen Traum hat sich ein dortiger Magistratsbeamter erfüllt. Er beaufsichtigte die Pflasterlegung und gab den Arbeitern den Auftrag, vor dem Rathaus seinen Namen mit eigens zurechtgehauenen Granitsteinen in den Boden zu legen. Bürgermeister Gerhard Hackl (SPÖ) lässt die Steine nun entfernen, berichteten die "OÖ Nachrichten".

"Das ist ja eine Aktion wie von einem Zwölfjährigen, richtig deppert ist das", zitierte die Zeitung den Rathauschef, "mit dem Blödsinn hat er selber die gute Arbeit, die er geleistet hat, in den Schatten gestellt." Kritische Worte kamen auch von Baureferent Vizebürgermeister Helmut Zöttl (FPÖ): "Ich fände es schon verkehrt, würde ich mich oder der Bürgermeister sich verewigen lassen." Stadtrat Reinhard Kaufmann (Grüne) spricht in der Zeitung von einer "Aktion mit hohem Peinlichkeitsfaktor", Kopfschütteln herrscht auch in der VP/Bürgerliste und bei den Neos.

Fiel erst nach zwei Wochen auf

Für den eigenmächtig erteilten Auftrag ohne Wissen seiner Vorgesetzten handelte sich der Bereichsleiter im Magistrat, der nebenher auch SP-Gemeinderat ist, bereits eine Ermahnung ein. Schon am Mittwoch sollten die Bauarbeiter die Buchstaben aus dem Beton herausmeißeln und dort – auf einer Länge von 50 Metern – neutrales Pflaster verlegen. Die Kosten dafür und das Mehr an Arbeit, das die Pflasterer hatten, muss der Auftraggeber aus eigener Tasche zahlen.

Aufgefallen ist die – laut fachkundigen Handwerkern gelungene – Arbeit nicht sofort: Vor zwei Wochen stand laut OÖN noch die halbe Stadt auf den nunmehrigen "Steinen des Anstoßes", als das erste Baulos des neugestalteten Stadtplatzes bei einem Fest in geselliger Atmosphäre eröffnet wurde.

Kuriose Rechtfertigung: "Zufall"



Im STANDARD-Gespräch rechtfertigt sich Franz-Michael Hingerl auf durchaus kuriose Weise. Zu behaupten, er habe sich am Stadtplatz verewigen wollen, sei eine "unglaubliche Unterstellung". Vielmehr sei alles ein Zufalle. Hingerl: "Die, vielleicht nicht ganz ausgegorene, Idee war, im Zuge der Versetzung von 240.000 Pflastersteinen, den Geschäften am Stadtplatz einen Stein mit dem jeweiligen Anfangsbuchstaben zu widmen."

Durch die "unglückliche Anordnung" sei dann sein Name plötzlich am Stadtplatz gestanden. Im Detail: "Das H steht für die Bäckerei Hohlrieder, das I für das italienische Restaurant Imperial, das N für das Schuhgeschäft Nanu, das G für den Juwelier Gröger, das E für E-Banking Oberbank, das R für Rathaus, das L für das Obstgeschäft Leopold." Er habe nicht bemerkt, dass damit sein Name in Stein gemeißelt war. "Es war ein Fehler, ich werde die Steine auf meine Kosten wieder entfernen lassen", kündigt Hingerl an.

(APA, red, mro, 7.11.2018)