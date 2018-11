Werbewirksamste Kampagnen: Goldene Effies an Bäckerei Mann und Bene

IAA (International Advertising Association) zeichnete Mittwochabend die effizientesten Werbekampagnen aus – Alle Gewinner in einer Ansichtssache

Wien – Am Mittwochabend vergab die IAA (International Advertising Association) wieder ihre Effies für die effizientesten Kampagnen des Jahres, aus 96 Einreichungen wurden 50 Arbeiten nominiert. Die Jury vergab zwei Effies in Gold, neun in Silber und sieben in Bronze.

Die Effies in Gold gingen an "Der Mann Brottest 2017" von Fessler Werbeagentur und an Bene für die Kampagne "Pixel für Bene", umgesetzt von der Kreativagentur We Make. Ein Effie in Platin wurde dieses Jahr nicht vergeben.

Jörg Pizzera, er ist Marketingleiter von McDonald's Österreich, wurde zum "Marketer des Jahres" gekürt.

Hier alle ausgezeichneten Arbeiten im Überblick: