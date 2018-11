Philippinischer Menschenrechtsanwalt erschossen

Benjamin Ramos ist der 34. getötete Anwalt seit Amtsantritt von Präsident Duterte 2016

Manila – Auf den Philippinen ist erneut ein Anwalt getötet worden. Der Menschenrechtsanwalt Benjamin Ramos wurde in der Stadt Kabankalan erschossen, wie die Polizei und seine Kollegen am Mittwoch mitteilten. Er hatte mutmaßliche Rebellen und Drogenkonsumenten verteidigt. Zuletzt habe er den Familien von erschossenen Arbeitern einer Zuckerplantage geholfen, so die Anwaltsvereinigung NUPL.

Ramos ist bereits der 34. getötete Anwalt seit dem Amtsantritt von Präsident Rodrigo Duterte 2016. Nach offiziellen Zahlen wurden im Zuge seines Anti-Drogen-Feldzugs etwa 4.850 Menschen von Sicherheitskräften getötet. Menschenrechtler gehen von weit mehr Opfern aus. (APA, 7.11.2018)