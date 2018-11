Spanische Liga fordert Konsequenzen für Manchester City

Verdacht auf Verstoß gegen Financial Fair Play – La-Liga-Sprecher Evers: "UEFA sollte jetzt einschreiten, die existierenden Regeln umsetzen und alle notwendigen Sanktionen einleiten"

London – Die spanische Fußball-Liga hat die UEFA nach neuen Enthüllungen über Manchester City aufgefordert, gegen den englischen Meister vorzugehen. Das deutsche Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" hatte zuvor berichtet, City habe die UEFA getäuscht, um die Regeln des Financial Fair Play (FFP) zu umgehen.

"Die UEFA sollte jetzt einschreiten, die existierenden Regeln umsetzen und alle notwendigen Sanktionen einleiten", sagte La-Liga-Sprecher Joris Evers der britischen Zeitung "The Times". "Die UEFA sollte ihren Job machen und das FFP durchsetzen." Die Kritik aus Spanien richtet sich auch gegen den französischen Fußballmeister Paris Saint-Germain.

Nach "Spiegel"-Informationen sollen Manchester Citys Sponsoren aus Abu Dhabi, darunter das Flugunternehmen Etihad, weniger Geld an den Klub überwiesen haben, als sie in den Verträgen angaben. Klub-Besitzer Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan soll die Sponsorensummen angeblich durch eigene Zahlungen ergänzt haben. "Die Leaks beweisen, was wir schon seit einem Jahr sagen", betonte Evers.

Manchester City erklärte, man werde die Vorwürfe nicht kommentierten. City-Trainer Pep Guardiola sagte am Montag auf einer Pressekonferenz, er habe Vertrauen in den Klub. "Natürlich wollen sie den Regeln folgen", meinte Guardiola, "sie tun, was sie tun müssen. Glauben Sie mir, ich bin ganz ehrlich. Ich weiß nicht, was da genau los war."

La-Liga-Präsident Javier Tebas hat nach "Times"-Informationen schon vor einem Jahr an die UEFA geschrieben und gefordert, dass Manchester City und auch Paris Saint-Germain für ihr Verhalten bestraft werden. (APA, 6.11.2018)